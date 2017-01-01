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Üniversiteler Arası 2. Geleneksel Okçuluk Yarışması Uşak'ta başladı



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - İlki Kütahya'da gerçekleşen Üniversiteler arası geleneksel okçuluk yarışmasının 2. si Uşak'ta başladı. İlk gün yapılan atışlarda birinciliği Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi kazandı. Etkinlikler iki gün sürecek.

Uşak Üniversitesi Binicilik ve Okçuluk Topluluğu onursal başkanı Üniversitesi Ekonomi Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Emir Çora konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Birincisini Kütahya'da gerçekleştirdiğimiz Üniversiteler arası okçuluk turnuvasının ikincisini Uşak'ta yapıyoruz. Bunu Uşak Belediyesi ve Uşak Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıyoruz. Uşak Belediyesi Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz.

Burada diğer şehirlerden gelen üniversitelerin geleneksel okçuluk kulüplerinin katılımıyla yapıyoruz bu etkinliği. ODTÜ var Sakarya var Necmettin Erbakan var ve Uşak Üniversitesi var.

Yarın da saat 11:00'da Uşak Belediyesi önünde atlı mehteran atlı ve yaya kortej olarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüyüş yapılacak. Bu gösteriden sonra Uşak Belediyesi Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçilecek burada atlı akrobasi, atlı savaş sanatları ve atlı okçuluk gösterileri yapılacak. Daha sonra ödül törenine geçilecek, protokol konuşmaları olacak. En son olarak Uşak Üniversitesi'nde Uşak Üniversitesi okçular talimhanesinin yine rektörlük ve belediye protokolü katılımıyla açılışını ve kokteylini gerçekleştireceğiz inşallah."

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen geleneksel okçuluk müsabakalarında 1. Sırayı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi alırken 2. Sakarya Üniversitesi 3. ise Uşak Üniversitesi oldu. Etkinlikler yarın da devam edecek.

(BK-MB-S)



25.05.2017 01:01:18 TSI

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