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Başkan Alıcık; "Nazilli 2019 yılında il olacak"



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli'nin 2019 yılında il olacağını kaydetti.

Nazilli'nin il olmayı 1937 yılından beri beklediğini belirten Başkan Alıcık, Nazilli'nin 2019 yılında il olması konusunun gündeme geleceğini belirtti.

Başkan Alıcık, "Nazillimiz 154 bin nüfusu olan, 42 ilden de büyük bir ilçe. Atatürk tarafından 1937'de Sümerbank'ı açarken "Nazilli il olacaktır" dediği günden beri il olmayı bekleyen bir ilçeyiz. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan bir şehirde yaşıyoruz. Allah'ın Nazilli'deki cenneti olduğunu düşünüyorum. Bu topraklarda ne ekseniz çıkıyor. Nazilli de bizim "Okumak, yaşamak, çalışmak ve yaşlanmak için ideal şehir Nazilli" diye bir sloganımız var. Geldiğim 8 yıldan bu yana Nazilli'yi organize ve üniversite şehri yapmak için uğraşıyoruz. Bugün 14 bin'in üzerinde öğrenci sayısına ulaştık. Organize sanayiye yardımcı olarak faaliyete geçirmesine yardımcı olduk. Nazilli her şekli ile il olmaya hazır. Baktığımızda 60 bin, 100 bin nüfuslu iller var. Bu illerin olduğu yerde 154 bin nüfuslu Nazilli neden il olmasın. Şimdi baktığınızda Buharkent'ten Bozdoğan'a, buradan da Köşk'e kadar hizmet veren bir Nazilli var. 2019 Cumhurbaşkanlığı sürecinden önce Nazilli'nin il olması gelecek gündeme. Tabi bizde top yekûn Nazilli olarak arkasında olacağız. Çünkü Nazilli bizim hayallerimiz olan bir yer, karşılıksız sevdik dediğimiz bir yer. Deseler ki bana bugün belediye başkanlığında istifa et, karşında bir de aday olma deseler ve Nazilli'yi il yapacağız deseler, hemen kabul ederim. Benim için makam önemli değil" dedi.

(OD-MB-Y)



25.05.2017 08:23:56 TSI

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