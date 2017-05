YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli: "Milli İrade İle Ak Parti'deki Recep Tayyip Erdoğan Hasreti ...

KIRŞEHİR (İHA) - AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli, 3. Olağanüstü Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkan Seçilmesi sonrası yaptığı açıklamada, Milli İrade İle Ak Parti'deki Recep Tayyip Erdoğan Hasretinin vuslata döndüğünü belirtti.

İl Başkanı Kendirli açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkan olması sonrası siyasetin değer kazanacağını söyledi.

İl Başkanı Kendirli açıklamasında, "Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasetinde bir çığır açtı.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu anlamlı ve kutlu siyasi hareketin bir neferiyiz ve kendisiyle birlikte aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Liderimizin yanında olmaya ve ona her daim destek olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın isteği doğrultusunda görev aldığını ifade eden İl Başkanı Kendirli şunları kaydetti:

"Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine AK Parti'nin adayı olarak katıldı ve halkın teveccühüyle göreve geldi.

Nasıl belediye başkanları halkın oyuyla gelip, siyasete devam ediyorsa, Cumhurbaşkanı da atamayla gelmediği için partisinden kopmamalı.

Seçimle gelen bir liderin siyasette her zaman var olması gerektiğini düşündük. Türk milleti de bizimle aynı görüşü paylaştığını sandıkta gösterdi.

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına kadar üstlendiği her göreve, milletin onayı ile gelen Recep Tayyip Erdoğan, yine milli iradeyle kurucusu olduğu partinin başına geçti. Milli irade, hem tartışmaları, hem de AK Parti'deki Recep Tayyip Erdoğan hasretini, vuslata dönüştürdü."

