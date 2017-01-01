YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. UBAK Erzurum denetim sonuçları açıklandı

UBAK Erzurum denetim sonuçları açıklandı

- Erzurum'da ulaşım normlarına uymayan 391 araç sürücüsü ve firmasına 306 bin TL tutarında ceza kesildi



ERZURUM (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (UBAK) 2017 yılı 1 Ocak-15 Nisan 2016 karayolları denetleme sonuçlarını açıkladı.

Erzurum'da ulaşım normlarına uymayan 391 araç sürücüsü ve firmasına 306.0 bin TL tutarında ceza kesildi.

DÖNEMLİK DENETİM SONUÇLARI

UBAK verilerine göre, Erzurum Bölgesinde taşımacılıkta kullanılan 81 bin 659 araç denetimden geçti. Normlara uymayan 391 araç sahip ve firmasına 306.0 bin TL tutarında ceza kesildi. 13 Bölge toplamı içinde Erzurum Bölgesinin payı toplam cezada yüzde 0,86, kontrol edilen araç sayısında ise yüzde 1,21 olarak bildirildi.

BÖLGESEL BAZLI DENETLENEN ARAÇ SAYISI

Dönemde Bölge olarak İstanbul'da 1 milyon 933 bin 666, Ankara'da bir milyon 269 bin 908, İzmir'de 791 bin 265, Bursa'da 149 bin 447, Adana'da bir milyon 191 bin 65, Antalya'da 199 bin 589, Gaziantep'te 268 bin 207, Diyarbakır'da 32 bin 841, Samsun'da 342 bin 707, Erzurum'da 81 bin 659, Trabzon'da 232 bin 358, Sivas'ta 137 bin 990, Bolu'da 100 bin 113 araç denetimden geçti.

BÖLGELERİN CEZA PAYI

Bölgelerin ülke toplamındaki ceza payı İstanbul'da yüzde 36,36, Ankara'da yüzde 14,69, İzmir'de yüzde 9,32, Bursa'da yüzde 2,67, Adana'da yüzde 9,99, Antalya'da yüzde 5,34, Gaziantep 3,95, Diyarbakır'da yüzde 3,48, Samsun'da yüzde 5,56, Erzurum'da yüzde 0,86, Trabzon'da yüzde 2,39, Sivas'ta yüzde 2,44, Bolu'da ise yüzde 2,95 olarak kaydedildi.

BÖLGELERİN CEZA TUTARI PAYI

Bölgelerin ülke toplamında ceza tutarı payı İstanbul'da yüzde 28,73, Ankara'da yüzde 18,87, İzmir'de yüzde 11,76, Bursa'da yüzde 2,22, Adana'da yüzde 17,70, Antalya'da yüzde 2,97, Gaziantep'te yüzde 3,98, Diyarbakır'da yüzde 0,49, Samsun'da yüzde 5,09, Erzurum'da yüzde 1,21, Trabzon'da yüzde 3,45, Sivas'ta yüzde 2,05, Bolu'da yüzde 1,49 olarak tespit edildi.

(ERZ-AT-Y)



25.05.2017 08:54:32 TSI

NNNN

