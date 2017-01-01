Ramazan ayında beslenmeye dikkat
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Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Diyetisyen Dr. İrem Başar, Ramazan ayında oruç tutacakların beslenmelerine dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunarak, özellikle ramazan öncesi vücudun susuzluğa alıştırılması gerektiğini ifade etti.
Diyetisyen İrem Başar, Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi ve sıcak havaların etkisi ile birlikte vücudun suya ihtiyacının fazlalaştığını ve vücudumuzu susuzluğa alıştırmak için oruç tutacakların kendilerini bu duruma alıştırması gerektiğini kaydetti. Yağlı ve şekerli gıdaların dikkatli bir şekilde ve aralıklı olarak tüketmenin kişinin sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Başar, iftarda sebze ağırlıklı yemekler ve sulu içeceklerin tüketilmesi ile vücudun yorulmayacağı uyarısında bulundu.
Başar, özellikle yemek sonrası vatandaşların tatlılardan mümkün olduğunca uzak durmalarının sağlık açısından önemli bir ayrıntı olduğunun altını çizdi. Diyetisyen Başar, Ramazan ayı içerisinde oruç tutacak olan vatandaşlara seslenerek "Öncelikle sıvı gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Sahur vaktinde sulu yiyecekler tercih ederek, hamurlu gıdalardan uzak durun. İftar yemeklerinizi hızlı bir şekilde değil aralıklarla tüketin, özellikle yağlı yemeklerden uzak durun" dedi.
(OD-İK)
25.05.2017 09:04:13 TSI
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