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Laki ve Garfield Koçarlıların maskotu oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Adnan Menderes Parkında sevecenlikleri ile dikkat çeken Laki isimli köpek ile Garfield isimli kedinin dostlukları görenleri şaşırtıyor.

Kedi ve köpek dost olur mu? sorusunun cevabını en güzel şekilde veren Laki ve Garfield Koçarlıların maskotu oldu. Tüm dünyaca bilinen kedi köpek düşmanlığına Koçarlı Adnan Menderes Parkında bulunan Laki isimli köpek ile Garfield adlı kedi son verdi. Dostlukları ile dikkatleri üzerlerine çekmeyi başaran ikili parkta özellikle çocukların ilgi odağı olmayı başarıyor. Günün önemli bir bölümünü birlikte geçiren Laki ile Garfield, birlikte yemek yiyor, oynuyor ve koyun koyuna uyuyor. Sevecenlikleriyle de vatandaşın sempatisini kazanan ikili, vatandaşlar tarafından verilen yiyecekleri de geri çevirmeyerek karınlarını bir şekilde doyurmayı başarıyor.

(MS-MB-Y)



25.05.2017 09:09:04 TSI

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