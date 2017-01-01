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NEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilk mezunlarını törenle uğurladı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilk mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.

Dört yıllık süreçte hızlı bir gelişme kat ettiklerini söyleyen Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ahmet Diken, "Bugün Bankacılık bölümünden mezun veriyoruz. Gelecek yıl Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi bölümünden mezun vereceğiz. Ekonomide merkez teşkil eden faktörlerden biri bankacılıktır. Siz ekonomide çok önemli yeri olan bankacılık sektöründe görev alacaksınız. Sizlere iyi bir gelecek sağlamak, iyi bir meslek kazandırmak adına ciddi bir gayret sarf ettik. Gelecekte bizim de ailelerimizin de yüzünü ak çıkaracaksınız. Buna inancımız tam" dedi.

Yükseköğretim kurumlarının bir şehre, bir bölgeye değil tüm dünyaya hizmet etmek üzere nitelikli insan gücü ve öğrenci yetiştirdiğini söyleyen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, uzun bir maratonun sonunda mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerin emeklerinin karşılıklarını bu günde aldıklarını ifade etti. Rektör Şeker, "Dünyaya hizmet etmek üzere güzel ahlaklı, verimli, çalışkan, başarılı mezunlar vermek üzere hocalarımız çaba sarf ediyor. Bahtınız açık olsun. Sizlerin arasından akademisyen, bürokrat veya özel sektörde çalışanlar çıkacak. Gençlerin imkanları hayli gelişti. İş alanları ve imkanları arttı. Biz gençlerin hangi iş olursa olsun severek, gönüllülük esasına dayalı çalışmalarını arzu ediyoruz" dedi.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tüm öğrencilere başarı belgesi takdiminin ardından kep atma ile program sona erdi.

(AH-Y)



25.05.2017 09:37:28 TSI

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