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Önce iyilik yaptılar, sonra eğlendiler

- Bahçeşehirli öğrencilerden anlamlı şenlik



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın İncirliova'da bulunan Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenledikleri Bilim-Kültür ve Sanat Şenliği'nde hem iyilik yaptılar hem de eğlendiler. Sadece eğlenmek için değil aynı zamanda iyilik yapmak için de bir araya gelen Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri aralarında topladıkları para ile satın aldıkları akülü sandalyeyi ihtiyaç sahibi Hakkı Uğurlu'ya teslim ettiler.

2016-2017 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılması ile birlikte tüm okullar yılsonu ve mezuniyet gecesi düzenlemeye başladı. Genelde eğlence üzerine programlanan geceler, İncirliova Bahçeşehir Anadolu Lisesi Sosyal Sorumluluk Kulübü'nün girişimleri ile farklı bir boyut kazandırdı. Okul öğrencileri aralarında düzenledikleri kampanya ile engeli nedeniyle evden dışarı çıkamayan ve akülü sandalye ihtiyacı olan Hakkı Uğurlu isimli amcayı da gecelerine davet etti. Okul kampusunda düzenlenen geceye İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Belediye Başkanı Kürşad Kale ve İlçe Milli Eğitim Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra davetliler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Program kapsamında yıl boyunca işledikleri bilim ve kültür derslerinde gerçekleştirdikleri projeleri sergileyen öğrenciler programın başında harçlıklarından biriktirerek Hakkı Amca için satın aldıkları akülü sandalyeyi Kaymakam Ediz Sürücü'nün teslim etmesini istediler. Gençlerin bu ince davranışı herkesi duygulandırırken, kendisini özgürlüğe taşıyacak olan akülü sandalyesine kavuşan Hakkı Uğurlu da duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

"Önce insan, sonra mühendis yetiştirmek istiyoruz"

Bahçeşehir Anadolu Lisesi olarak öğrencileri hayata hazırlarken sosyal sorumluluğa da büyük önem verdiklerini belirten Sosyal Sorumluluk Kulübü Sorumlu Öğretmeni Talip Şen, "Her şeyden önce insanız ve gelecek nesilleri yetiştirirken insani duyguları ön planda tutmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizi önce insan sonra da mühendis, mimar, kaymakam, vali olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bize göre gelişmişlik sadece ekonomi, fen ve matematik bilgileri ile donatılmak değil önce insani duygulara sonra bilime, beşeri ilimlere sahip olmaktır. Bu nedenle sosyal sorumluluk duygusu yüksek gençler yetiştirmeye çalışıyoruz" diyerek projelerine destek olan herkese teşekkür etti.

Okulda düzenlenen şenlik proje sunumlarının ardından Efes Bandosu kanseri ile sona erdi.

(İK)



25.05.2017 09:53:14 TSI

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