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Mut Emniyet Müdürü Güney, hırsızlık olaylarına karşı uyardı



Hasan Çetin

MERSİN (İHA) - Mersin Mut İlçe Emniyet Müdürü Murat Güney, 2 gün sürecek Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali dolaysıyla hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Güney, yaptığı açıklamada, emniyet müdürlüğü birimlerinin, festival dolayısıyla vatandaşların huzuru için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için vatandaşların değerli eşyalarını açıkta bırakmaması, balkon ve pencerelerin kilitlerinin sağlam, özellikle birinci kat dairesi olanların pencerelerinin demir şebekeli olmasına özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Güney, "Festival dolaysıyla ilçede büyük bir kalabalık yoğunluğu yaşanacak. Vatandaşlarımız geceleri yatarken pencere ve kapılarını kilitlemeyi unutabiliyorlar bu da hırsızlara davetiye çıkarıyor. Evde olmadıkları zaman ışıkları açık bırakmaları caydırıcı olur. Pencereniz yüksekte ise yakınında tırmanılabilecek eşya bırakmayınız. Hırsızlar genellikle tedbirsiz yakalanan vatandaşları tercih ediyor. Kısa süreliğine de olsa evden ayrılmanız durumunda kapı ve pencerelerin kapatılması gerekiyor" dedi.

Güney, vatandaşların bir olayla karşılaştıklarında duruma müdahale etmek yerine, öncelikle can güvenliklerini sağladıktan sonra zaman kaybetmeden 155 polisi aramaları gerektiğini söyledi.

(HSÇ-Y)



25.05.2017 09:54:32 TSI

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