Tandıır yangını korkuttu
(Fotoğraflı)
Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde tandırlıkta başlayan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu eve sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre Örnekevler Mahallesi 3 Nolu Küme Evlerinde Naciye Kaleli'ye ait tandırlıkta gündüz katmer ve bükme yapan bayanlar közleri tandırlıkta unuttu. Gece közlerin tandırlıkta bulunan saman ve eşyaları tutuşturması sonucu alevler bir anda tandırlığı sardı. Yangını gören ev sakinleri ve vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını eve sıçramadan söndürdü.
(SŞ-BÖ)
25.05.2017 10:00:02 TSI
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