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Iğdır'da TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesi 100. Yıl Anadolu lisesinde TUBİTAK bilim fuarı açıldı.

Okul bahçesinde 2 gün sürecek fuar, öğrenciler tarafından gezilecek ve öğrencilerin daha çok proje hazırlamaları için bilgilendirmeler yapılacak.

Fuar açılışına Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Müdür yardımcısı Ahmet Gelal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Latif Oğur, şube müdür Aziz Akar, Okul müdürü Turgay Otay, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında düzenlenen protokol ile Türkiye'de 2 bin okulda bilim fuarı düzenleniyor. Tuzluca 100. Yıl Anadolu Lisesi idareci, öğretmen, proje koordinatörü ve öğrencilerini kutluyorum. Bilimsel fuarlar önemlidir. Bilimsel düşüncelerin gelişmesi, bilimsel düşüncenin genç nesillere aktarılması, özgüven kazandırılması, bilimsel teknikleri kazanması gibi bir çok etkileri vardır. Ülke açısından güzel tarafı medeni seviyesi belirlenen toplumlar bilimi tüketen değil üreten toplumlardır. Sizin bu faaliyetleriniz bilimi üretme noktasında olduğu için sizler ülkede lokomotif insanlarsınız" dedi.

Tuzluca Milli Eğitim Müdürü Latif Oğur, "TÜBİTAK Bilim Fuarı ile eğitimde gençler üzerinde oluşan yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, gerçek hayattaki soru ve sorunlara genç aklıyla çözümler sunulması ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak ve yaşayarak öğrenilmesi amaçlanıyor" şeklinde konuştu

(ET-AA-Y)



25.05.2017 10:17:58 TSI

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