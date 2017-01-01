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Siverek'te düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Türk Eğitim-Sen Siverek Temsilciliğince düzenlenen 5'inci Ulusal Egemenlik Voleybol Turnası oynanan final maçıyla sona erdi.

32 takımın katıldığı turnuvanın finali Yenişehir Mahallesinde bulunan Kapalı Spor Salonunda oynandı. Bir ay süren turnuvada rakiplerini eleyen Emingiller ve Mehmetçik takımlarının finalde karşılaştı. Rakibine set vermeyen Mehmetçik, maçı 3-0 kazanarak kupaya uzandı.

Turnuvanın geleneksel hale getirildiğini belirten Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Mehmet Şengönül, "Milli Egemenlik turnuvamızın 5'incisini düzenlemekteyiz. Turnuvaya 32 takım katıldı. Şuan finale kalan takımlar oynuyor. Bizim buradaki amacımız doğu daima terörle anılan bir yer, doğudaki bu terör algısını yıkmak, batıdan gelen öğretmen arkadaşlarımızı eğlendirmek. Buranın aslında düşünüldüğü gibi bir yer olmadığını, burada terörün olmadığı göstermektir. Burada arkadaşlar eğleniyorlar. Çok nezih ve rahat bir ortam var" dedi. Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eden Şengönül, şampiyonluk maçını kazanan Mehmetçik takımını tebrik etti. Turnuvaya katılan öğretmenler, sürekli terörle anılan bölgenin sportif aktivitelerle gündeme gelmesini istediklerini belirtti. Şampiyon Mehmetçik takımın kupası ve bin liralık hediye çeki kanaat önderi Ahmet Ersin Bucak tarafından verildi.

Final maçına Bucak'ın yanı sıra Siverek Ağır Ceza Hakimi Sinan Kurar, sendika üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

(CS-SD-Y)



25.05.2017 10:27:19 TSI

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