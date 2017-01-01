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Malazgirt'te resim sergisi



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi büyük ilgi gördü.

Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından Ahmed-i Hanı Parkında düzenlenen serginin açılışına Muş Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, daire müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılışını yapan Muş Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, öğrencilerin yaptığı eserleri tek tek inceleyerek, "Fatih Ortaokulu öğrencilerimiz çok güzel eserler yapmışlar. Ben yapılan tüm eserleri çok beğendim. Bu güzel ve anlamlı sergiye emeği geçen tüm öğrencilerimize ve görsel sanatlar öğretmenimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Ortaokulu Müdürü Ersin Kaya ise, sergilenen eserlerin ağırlıklı olarak 15 Temmuz, mitoloji, manzara temalı çalışmalar olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizi daha özgür kılmak için konu sınırlamasına gitmedik. Onlar istedikleri temaları kendileri seçerek bu doğrultuda eserlerini ortaya koydular" diye konuştu.

Fatih Ortaokulundan 20 öğrencinin yaptığı 100 adet eserin yer aldığı serginin 2 gün boyunca açık kalacağı belirtildi.

(VE-MSA-Y)



25.05.2017 10:31:15 TSI

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