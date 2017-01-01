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Başkan Özaltun, bilim fuarlarında öğrencilerle buluştu



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KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, çeşitli okullarda açılışları gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarlarının açılışlarında öğrencilerle bir araya geliyor.

Beyşehir ilçesinde, çeşitli okullarda açılışları gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarları'nın açılışlarında öğrencilerle buluşan Belediye Başkanı Murat Özaltun, başarılı çalışmalarından ötürü geleceğin bilim adamı olmaya aday gençleri kutladı. Özaltun, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında açılışları yapılan bilim fuarlarında projelerini görücüye çıkaran öğrencilerden, bilimsel çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Öğrencileri kutlayan Özaltun, "Bilim fuarları kapsamında evlatlarımızın bilimsel çalışmalarını sergiledikleri fuarların zaman zaman açılışlarına katılıp, öğrencilerimizle açtıkları stantlarda bir araya geliyoruz. Bu manada, öğrencilerimizle birlikte tüketen değil üreten bir gelecek için çaba gösteren emeği geçen tüm eğitim camiasına mensup yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerini de tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bu arada, Beyşehir'de bilim fuarı açılışları devam ediyor. Son olarak, Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilçeye bağlı Esence Mahallesi'nde bulunan Aşağıesence Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, açılışı yapılan bilim fuarında bilimsel çalışmalarını sergiledi. Öğrenciler, çalışmalarıyla fuarı gezen davetliler ve protokolden tam not aldı.

Açılışlara, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk'un yanı sıra, kurum amirleri, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

(ARÖ-AH-Y)



25.05.2017 10:32:38 TSI

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