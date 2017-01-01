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Engelleri müzikle kaldırdılar

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:42
Engelleri müzikle kaldırdılar
Engelleri müzikle kaldırdılar
- ÇGC Türk Halk Müziği Korosu, engelli çocukları eğlendirdi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, engelli çocukları müzikle eğlendirdi.
Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Türk Halk Müziği Korosu, özel bir kolejin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Konferans Salonu'nda konser verdi.
Kolej öğrencileri ile zihinsel engelli, otistik ve down sendromlu çocukları kaynaştırmayı ve sosyalleştirmeyi hedefleyen konser amacına ulaştı.
Dernek Başkanı Nüvit Dağtekin, konser öncesi yaptığı konuşmada, "Şunu söylemek istiyorum. Her ne olursanız olun, çok iyi yerlerde çok iyi makamlarda olacaksınız mutlaka ama lütfen insan olmayı unutmayın. Yüreğinizde sevgiyi hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü sevgiyi kaybettiğinizde insani duygularınızı kaybediyorsunuz. Karşınızdakine bakmayın. Görün. Lütfen görmeyi deneyin" diye konuştu.
Şef Murat Kozan yönetimindeki koro hareketli parçalara yer verirken down sendromlu Ayça Sinem Kılıçarslan ile Korhan Bilgin türkü söyledi. Kolej öğrencilerinden Merve Çağla 'Sunam' isimli şarkıyı seslendirdi.
Konser sonrası dernek adına Başkan Nüvit Dağtekin, Şef Murat Kozan'a plaket takdim ederken, koro üyelerine engelli çocuklar tarafından gül dağıtıldı.
(ELF-Y)

25.05.2017 10:42:50 TSI
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