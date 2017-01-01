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Cahit Sıtkı Tarancı anıt heykeli açıldı



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türk şiirinin önemli isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın adını taşıyan parkta yapılan anıt heykelin açılışında "Dünyanın bütün parklarını şairlerin, sanatçıların ve yazarların, kardeşlikten ve dayanışmadan söz eden insanların heykelleri kapladığında belki o zaman dünya değişir, sıkıntılar azalır" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, "Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; Kış günü herkesin evi barkı olsun" dizelerinin yazarı Türk şiirinin en önemli isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın anıt heykelinin yer aldığı yenilenen park açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır doğumlu şairin adını taşıyan ve Diyarbakırlılar Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Antalya Şubesi'nin hemen yanında yer alan parktaki anıt heykelin açılışında Başkan Ümit Uysal, Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra DİTAV Genel Başkan Yardımcısı Nadire İçkale, DİTAV Antalya Şube Başkanı Ragıp Buyurkan ve Yenigün Mahallesi sakinleri katıldı.



Başkan Uysal'a teşekkür

Parkın açılışında konuşan DİTAV Antalya Şube Başkanı Buyurkan, Diyarbakır'ın sahip olduğu eşsiz tarihin yanı sıra yetiştirdiği bilim kültür ve sanat adamlarıyla uygarlık merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi. Diyarbakır'ın yetiştirdiği isimlerden birinin de Cahit Sıtkı Tarancı olduğunu kaydeden Buyurkan, yenilenen Cahit Sıtkı Tarancı Parkının revizesi ve anıt heykel nedeniyle Başkan Uysal ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Barış, sevgi ve kardeşlik

Başkan Uysal ise "Bir heykel yaptık, naif bir insanın heykeli. Bu heykel, barıştan konuşan bir adamın heykeli. Ordular, paralar yöneten insanın, siyasinin heykeli değil. Bilinen heykellerden değil, sevgiden kardeşlikten söz eden bir insanın heykeli. Cahit Sıtkı Tarancı'nın heykeli" dedi.



Dünya değişir

Dünyanın bütün parklarını şairlerin, sanatçıların ve yazarların, kardeşlikten ve dayanışmadan söz eden insanların heykelleri kaplaması dileğinde bulunan Başkan Uysal, "Belki o zaman dünya değişir, sıkıntılar azalır."

Başkan Uysal, Tarancı heykelinin yanında yer alan 'Memleket İsterim' şiirini işaret ederek devam ettiği konuşmasında "Bu şiiri burada okuyan çocuklarımızın geleceğe daha barışçı, meraklı, sanatı, insan sevgisini, naif şeyleri önemseyen bir bakış açısıyla büyüyeceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi. Başkan Uysal, konuşmasını 'Memleket İsterim' şiirini okuyarak tamamladı.

Konuşmaların ardından Şube Başkanı Buyurkan, Başkan Uysal'a çalışmalarından dolayı teşekkür çiçeği takdim ederken açılış kurdelesi mahallenin çocuklarıyla birlikte kesildi.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 10:43:48 TSI

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