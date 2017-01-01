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Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde mezuniyet

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:51
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde mezuniyet
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde mezuniyet

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde 57. mezuniyet töreni düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Fikret Can, törende yaptığı konuşmada, yarım asırdan fazla Biga'da başarıyla hizmet veren okulun bu yıl 104 öğrenciyi mezun ettiğini söyledi. Can, "Bu yıl akademik başarıların yanında 48. TÜBİTAK orta öğretim kurumları proje yarışmalarına bölge finali sergisine ilçemizden katılan tek okul biziz. Bu hafta atletizmde 9. sınıf öğrencimiz Hasan Can Türkiye yedincisi oldu. Daha bunun gibi bir çok başarıya öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle imza atacağımıza inanıyorum " diye konuştu. Konuşmanın ardından okul birincisi Olcay Taşkın, başarı kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra okulu dereceyle bitiren öğrencilere diploma ve hediyeleri verildi. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
(GD)

25.05.2017 10:51:01 TSI
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