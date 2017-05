YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde mezuniyet

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde 57. mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Fikret Can, törende yaptığı konuşmada, yarım asırdan fazla Biga'da başarıyla hizmet veren okulun bu yıl 104 öğrenciyi mezun ettiğini söyledi. Can, "Bu yıl akademik başarıların yanında 48. TÜBİTAK orta öğretim kurumları proje yarışmalarına bölge finali sergisine ilçemizden katılan tek okul biziz. Bu hafta atletizmde 9. sınıf öğrencimiz Hasan Can Türkiye yedincisi oldu. Daha bunun gibi bir çok başarıya öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle imza atacağımıza inanıyorum " diye konuştu. Konuşmanın ardından okul birincisi Olcay Taşkın, başarı kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra okulu dereceyle bitiren öğrencilere diploma ve hediyeleri verildi. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

