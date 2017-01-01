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Uşak Belediyesinde yeni atamalar

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:51
Uşak Belediyesinde yeni atamalar
Uşak Belediyesinde yeni atamalar

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Nurullah Furuncu ve Temizlik İşleri Müdürü İsmail Ünal belediye başkan yardımcılığı görevine atandı.
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, "Şehrimize en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bize verilen bu görev son derece önemlidir. Çalışmalarımızı aynı titizlik ve disiplinle sürdürerek Uşak'ı geliştirmeye ve güzelleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.
Başkan Yardımcısı Muhammed Nurullah Furuncu ise, "Yaşanabilir bir kenti inşa etme yolunda sadece görev değişikliği oldu. Bizler şehrimizi en iyi noktalara getirmek zorundayız. Yapacağımız proje ve çalışmalarla da bunu en iyi şekilde göstereceğiz" diye konuştu.
Yeni atamalarla birlikte Uşak Belediyesindeki başkan yardımcısı sayısı dört oldu.
(EÖ-MB-Y)

25.05.2017 10:51:58 TSI
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