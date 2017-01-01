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Kütahya'da lise öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından Kütahya Kılıçaslan Anadolu Lisesinde öğrencilere; Ağız ve Diş Sağlığı, Doğru Fırçalama, Doğru Beslenme ve Meslek Tanıtım Eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere; diş bakımı, dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği, çürük dişlerin ve diş eti problemlerinin sebepleri anlatılarak diş hekimi kontrollü yaptırmaları anlatıldı.

Diş Hekimi Özlem Arık Sakallı, dişlerin günde en iki kez fırçalanması gerektiğini ifade ederek, "Ağız ve diş sağlığını geliştirerek diş çürüklerini önlemeyi amaçlıyoruz. Dişler ağızda doğal halde bulunan bakterileri ve yiyeceklerdeki şekeri, dişlere yavaş yavaş zarar veren bir aside dönüştürebilir. Bu asitlerin dişlerin mineral dokusunu bozarak çürümeye yol açabilir. Dişe müdahale edilmemesi durumunda önce soğuk ve sıcak yiyecek ve içeceklerde hassasiyet, devamında da dişte sürekli ağrı oluşur. Dişlerin üzerinde tebeşirimsi beyazlıklar veya kahverengi ya da siyah lekeler görüldüğünde diş çürüğü başlamıştır. Bu durumda vakit geçirmeden diş hekimine gitmek gerekir" dedi.

Eğitim sonunda öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.(EFE)



25.05.2017 11:06:17 TSI

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