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Pazarlar'da futbol turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kaymakamlık Kupası Futbol Turnuvası"oynanan final karşılaşması ile sona erdi.

Yaklaşık bir ay süren turnuvaya 11 takım katıldı. Turnuva 2 grup halinde oynandı. Gruplarda ilk 4 sırayı alan takımlar bir üst tura çıkıp kurayla eşleşerek eliminasyon usulü ile finale kalan MYO City ve 15 Temmuz futbol takımı takımları finalde karşılaştı.

Toplam 33 karşılaşmanın oynandığı turnuvanın final karşılaşması 2-0 MYO City'in galibiyetiyle tamamlandı ve MYO City turnuvanın şampiyonu oldu.

Kaymakamlık kupası Futbol turnuvasının final maçını İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İlçe Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş işledi.

Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve İlçe Müdürü Harun Çakır, "Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğümüzün düzenlediği Kaymakamlık Futbol turnuvası sona erdi. Yaklaşık ay devam eden turnuvaya katılan 11 takımımız mücadele verdi. Bu turnuvaları da birer klasik haline getirerek devamlılığını sağlamak istiyoruz. Gençlik haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tüm turnuvalara katılan ve bizlere maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)



25.05.2017 11:06:50 TSI

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