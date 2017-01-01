YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep'teki camiler Ramazan ayına hazır

Gaziantep'teki camiler Ramazan ayına hazır



(Fotoğraflı - Görüntülü)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının başlamasına günler kala merkez ve ilçelerdeki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Cami ve ibadethanelerin Ramazan ayında yoğunluğunu göz önünde bulundurarak harekete geçen belediye merkez, ilçe ve bağlı köylerde cami temizliğine hız verdi. Ramazan ayı öncesinde başlatılan temizlik çalışması kapsamında hali hazırda camilerde bulunan temizleme ekibinin sayısı artırılarak üç gruba ayrıldı. Ramazan ayı boyunca devam edecek temizlik çalışmaları çerçevesinde camilerdeki halılar otomatik halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken, pencereler, kapılar, camlar ve duvarlarda büyük bir titizlikle siliniyor.

Dış temizlikleri de yapılan camilerde, haşere ilaçlaması da yapılıyor.

(SD-Y)



25.05.2017 11:09:59 TSI

NNNN

