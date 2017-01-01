Gaziantep'teki camiler Ramazan ayına hazır
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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının başlamasına günler kala merkez ve ilçelerdeki camilerde temizlik çalışması başlattı.
Cami ve ibadethanelerin Ramazan ayında yoğunluğunu göz önünde bulundurarak harekete geçen belediye merkez, ilçe ve bağlı köylerde cami temizliğine hız verdi. Ramazan ayı öncesinde başlatılan temizlik çalışması kapsamında hali hazırda camilerde bulunan temizleme ekibinin sayısı artırılarak üç gruba ayrıldı. Ramazan ayı boyunca devam edecek temizlik çalışmaları çerçevesinde camilerdeki halılar otomatik halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken, pencereler, kapılar, camlar ve duvarlarda büyük bir titizlikle siliniyor.
Dış temizlikleri de yapılan camilerde, haşere ilaçlaması da yapılıyor.
(SD-Y)
25.05.2017 11:09:59 TSI
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