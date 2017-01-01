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Başkan Baran, Halk Eğitim yılsonu sergisine katıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:11
Başkan Baran, Halk Eğitim yılsonu sergisine katıldı
Başkan Baran, Halk Eğitim yılsonu sergisine katıldı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Halk Eğitim Müdürlüğü'nün yılsonu sergisi açılışına katıldı.
Körfez Halk Eğitim Müdürlüğü'nün yılsonu sergisi Yarımca Kültür Merkezi'nde açıldı. Körfez Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda yapılan el emeği eserler, Yarımca Kültür Merkezi'nde açılan Yılsonu Sergisi ile sergilendi. Açılışa Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve eşi Şengül Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Kaplan ve eşi Hatice Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Körfez Halk Eğitim Müdürü Ufuk Gökhan, STK temsilcileri, kursiyerler ve kursiyerlerin aileleri katıldı.
Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Toplumun eğitilmesi her şeyden önemli. Halk Eğitim Müdürlüğü de bu noktada önemli bir görev üstleniyor. Körfez'de kaymakamımızın da desteğiyle resmi kurumlarla el ele vererek yaptığımız çalışmalarla eğitim adıma güzel projelere imza attık. Eğitim adına en çok yatırım yapan ilçelerden biri haline geldik. Bir üniversitemiz hızla yükseliyor. Hereke'deki yeni fakülte için kısa sürede protokol imzalayacağız. 2018'de de İlimtepe bölgesinde üniversite yapma noktasında yol kat etmiş olacağız" dedi.
Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da konuşmasında, "Burada çok güzel bir gün geçiriyoruz. Körfez Belediye Başkanımıza eğitim noktasında verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Körfez'deki bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece ilçemizi daha ileri noktalara taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin ön gördüğü istihdam seferberliğinin neticeye ulaşması bakımından da Halk Eğitim Müdürlüğümüzün çalışmaları önemli bir yere sahip" diye konuştu.
Konuşmaların ardından halk oyunları ekibinin gösterisi vardı. Performansları büyük beğeni toplayan ekip, büyük alkış aldı. Yapılan konuşmalar ve gösterilerin ardından yılsonu sergisinin kurdele kesimi gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra 1 sene boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserleri gezdi, bilgi aldı.
(GY-Y)

25.05.2017 11:11:30 TSI
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