Özel insanlara özel mezuniyet

Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu ile Türkiye Sakatlar (TSD) Derneği Çerkezköy Şubesinin geleneksel hale getirdiği Özel Öğrenciler mezuniyet töreninde bir günlüğüne üniversiteli olan özel öğrenciler, temsili olarak diplomalarını alıp, mezuniyetlerini kep atarak kutladılar.

Çerkezköy Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet törenine, Kaymakam Atilla Selami Abban, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Can Burak Şişman, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Taha Aslanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, TSD Çerkezköy Şube Başkanı Hayrettin Çetinkaya ve Yüksekokul Öğrencileri katıldı.

İlk olarak sabah üniversite de ders başı yapan özel insanlar, daha sonra atölye çalışmaları icra ettiler. Programın eğitim bölümünü geçen özel insanlar için mangal partisi düzenlendi.Yemeğin ardından TSD Kadın Meclisi Başkanı eğitmen Zeynep Alışık tarafından hazırlanan dans gösterileri ve eğlenceli oyunlar sergileyen dernek üyeleri okul öğrencileri ile doyasıya eğlendiler.

Çeşitli eğlencelerin tamamlanmasının ardından mezuniyet törenine geçildi. Mezuniyet töreni öncesi konuşan Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Can Burak Şişman, özel insanları tebrik ederek, "Bugün bizler için özel bir gün, değerli misafirlerimiz var. Başarı ile eğitimlerini tamamladılar tebrik ediyorum onları bir nebze olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize. TSD Çerkezköy Şubesine de çok teşekkür ediyorum önemli işler başarıyorlar. Her birine teşekkür ediyorum" dedi.

Şişman'ın ardından konuşan TSD Çerkezköy Şube Başkanı Hayrettin Çetinkaya'da geleneksel hale gelen mezuniyet töreninde okullarının kapısını açan ÇEMYO Müdürü Can Burak Şişman'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından temsili diplomalarını alan özel öğrenciler, daha sonra müzik eşliğinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.

25.05.2017

