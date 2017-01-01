ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özel insanlara özel mezuniyet

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:11
Özel insanlara özel mezuniyet
Özel insanlara özel mezuniyet

(Fotoğraflı)

Uğur Arslan
TEKİRDAĞ (İHA) - Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu ile Türkiye Sakatlar (TSD) Derneği Çerkezköy Şubesinin geleneksel hale getirdiği Özel Öğrenciler mezuniyet töreninde bir günlüğüne üniversiteli olan özel öğrenciler, temsili olarak diplomalarını alıp, mezuniyetlerini kep atarak kutladılar.
Çerkezköy Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet törenine, Kaymakam Atilla Selami Abban, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Can Burak Şişman, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Taha Aslanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, TSD Çerkezköy Şube Başkanı Hayrettin Çetinkaya ve Yüksekokul Öğrencileri katıldı.
İlk olarak sabah üniversite de ders başı yapan özel insanlar, daha sonra atölye çalışmaları icra ettiler. Programın eğitim bölümünü geçen özel insanlar için mangal partisi düzenlendi.Yemeğin ardından TSD Kadın Meclisi Başkanı eğitmen Zeynep Alışık tarafından hazırlanan dans gösterileri ve eğlenceli oyunlar sergileyen dernek üyeleri okul öğrencileri ile doyasıya eğlendiler.
Çeşitli eğlencelerin tamamlanmasının ardından mezuniyet törenine geçildi. Mezuniyet töreni öncesi konuşan Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Can Burak Şişman, özel insanları tebrik ederek, "Bugün bizler için özel bir gün, değerli misafirlerimiz var. Başarı ile eğitimlerini tamamladılar tebrik ediyorum onları bir nebze olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize. TSD Çerkezköy Şubesine de çok teşekkür ediyorum önemli işler başarıyorlar. Her birine teşekkür ediyorum" dedi.
Şişman'ın ardından konuşan TSD Çerkezköy Şube Başkanı Hayrettin Çetinkaya'da geleneksel hale gelen mezuniyet töreninde okullarının kapısını açan ÇEMYO Müdürü Can Burak Şişman'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından temsili diplomalarını alan özel öğrenciler, daha sonra müzik eşliğinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.
(UA-MEF-Y)

25.05.2017 11:11:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaynak yönetimi hizmet grubu destek çözüm ortakları toplantısı yapıldı
YEREL

KAYNAK YÖNETİMİ HİZMET GRUBU DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI TOPLANTISI YAPILDI
Maden personeline afet bilinci eğitimi
YEREL

MADEN PERSONELİNE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ
Teski personeline meslek hastalıkları eğitimi
YEREL

TESKİ PERSONELİNE MESLEK HASTALIKLARI EĞİTİMİ
Çerkezköy'e sevgi izi bıraktılar
YEREL

ÇERKEZKÖY'E SEVGİ İZİ BIRAKTILAR
Oğlunun adını sınıfında yaşattı
YEREL

OĞLUNUN ADINI SINIFINDA YAŞATTI
Katma değerli ürün üretimine destek
YEREL

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETİMİNE DESTEK
SEKOMER araçları cumartesi günleri de hizmette
YEREL

SEKOMER ARAÇLARI CUMARTESİ GÜNLERİ DE HİZMETTE
SMA hastası çocuğun hayali gerçek oldu
YEREL

SMA HASTASI ÇOCUĞUN HAYALİ GERÇEK OLDU

4. Muhtarlar Çalıştayı gerçekleşti
YEREL

4. MUHTARLAR ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ
Tekirdağ'ın ilk halk plajı yaza hazırlanıyor
YEREL

TEKİRDAĞ'IN İLK HALK PLAJI YAZA HAZIRLANIYOR
Malkara'da tekvando kuşak sınavları yapıldı
YEREL

MALKARA'DA TEKVANDO KUŞAK SINAVLARI YAPILDI
Başkan Albayrak'tan Kaymakam Abban ve Başsavcı Ünal'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'TAN KAYMAKAM ABBAN VE BAŞSAVCI ÜNAL'A ZİYARET
Süleymanpaşa Belediyesi personeline 'Kamuda Etik' eğitimi
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ PERSONELİNE 'KAMUDA ETİK' EĞİTİMİ
TESKİ'den Atlas Pasajı'nda yaşanan su baskını hakkında açıklama
YEREL

TESKİ'DEN ATLAS PASAJI'NDA YAŞANAN SU BASKINI HAKKINDA AÇIKLAMA
Alternatif Sahne etkinlikleri sürüyor
YEREL

ALTERNATİF SAHNE ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR
Mehmetçikten Kızılay'a kan bağışı
YEREL

MEHMETÇİKTEN KIZILAY'A KAN BAĞIŞI
Mehmetçik'ten Türk Kızılayı'na kan bağışı
YEREL

MEHMETÇİK'TEN TÜRK KIZILAYI'NA KAN BAĞIŞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Baba ve oğuldan sıra dışı tasarım!
YAŞAM

ESKİ ARABASINDAN SIKILINCA EĞLENCELİ BİR İCAT YAPTI!

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...