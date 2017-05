YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bursa'yı göklerde temsil ediyorlar

Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Amerika'da düzenlenen Design, Build and Fly adlı yarışmayı dünya çapında 100 üniversite arasında 20. olarak tamamlayan Uludağ Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Ekibi, Bursa'nın gururu oldu.

Uludağ Üniversitesi'nde Uludağ Robot Topluluğu'nun alt çalışma kolu olarak 2014 yılında kurulan İnsansız Hava Aracı ekibi de Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle başarılarına her yıl yenilerini ekliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda her yıl düzenli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'daki insansız hava aracı yarışmalarına katılan üniversiteli gençler, göklerde Bursa ve Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Son olarak geçen ay ABD'de düzenlenen Design, Build and Fly adlı yarışmayı dünya çapında 100 üniversite arasında 20. ve en iyi Türk üniversitesi olarak tamamlayan Uludağ Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Ekibi Bursa'nın gururu oldu.

Bursa ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Uludağ Robot Topluluğu İnsansız Hava Aracı Ekibi'nden Hüseyin Mercimek, Murat Demir, Uğur Özyılmaz, Sinan Öztürk, Berkin Beydağı ve Ahmet Esen, kendilerine sağladığı destekten ötürü Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık tarafından ağırlanan öğrenciler teşekkür etti. Karlık ise Bursa'nın her alanda temsili için yapılan çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

