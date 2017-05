YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Turgut, festival stantlarını gezdi

MERSİN (İHA) - Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında açılan stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Eşi Pakize Turgut ile stantları tek tek ziyaret eden Başkan Turgut, sucuk ekmek yaparak vatandaşlara ikram etti. Daha sonra çanak- çömlek tezgahını ziyaret eden Turgut, vatandaşların isteğini kırmayarak, kolları sıvayıp çömlek yapmayı denedi. İlk kez çanak-çömlek yaptığını söyleyen Turgut, çok zevkli bir iş olduğunu ifade ederek, çanak çömlekçiliğe sadece bir meslek olarak değil, aynı zamanda bir sanat olarak bakılması gerektiğini kaydetti.

Her akşamı hareketli ve canlı geçen Müzik ve Folklor Festivalinin özellikle yöresel stantları ilgi gördü. Bir taraftan yöresel yemek ikramları yapılırken diğer taraftan da yöreye özel yetiştirilen tarım ürünlerinden çilek, domates, erik, nar, üzüm gibi meyveler satışa sunuldu.

Yemek ve sanat stantlarında bir birinden farklı yöresel değerler görücüye çıktı. Festivalin her yıl daha da güzel olduğunu söyleyen ziyaretçiler, Başkan Mustafa Turgut'a, huzurlu ve eğlenceli bir ortam sunduğu için teşekkür ettiler.

44. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivalini her yıl daha coşkulu ve daha dolu dolu kutladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Silifke'de bizim kültürümüz çok farklı bir yapıya sahip. Sevgi, saygı ve hoşgörü kenti olmamızla birlikte yardımlaşmayı seven, tarihini, coğrafyasını ve geleneklerini her şeye rağmen yaşatan bir toplumuz. 44 yıldır kutlamakta olduğumuz festivallerimizde bunun en iyi örneklerinden biridir. Her yıl festival zamanı stantlar kurulur, yöresel yemekler, yöresel kıyafetler, konserler, eğlenceler ve aklımıza gelebilecek kutlamalar yaşanır. Buda şunu gösteriyor ki Silifke'de herkes birbirini seviyor, birbirine saygılı ve sevgili. İşte bize düşen görev kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmaktır. Bundan dolayı buna benzer festivallerimizi yaygınlaştırmalı ve gençlerimizi kültürümüzle tanıştırıp buluşturmalıyız. Diliyorum ki bu birlikteliğimiz, bu güzel tablo sonsuza kadar devam etsin" dedi.

25.05.2017 11:21:16 TSI

