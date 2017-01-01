ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Turgut, festival stantlarını gezdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:21
Başkan Turgut, festival stantlarını gezdi
- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut:
- "Bize düşen görev kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmaktır"

(Fotoğraflı)

Murat Şengi
MERSİN (İHA) - Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında açılan stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.
Eşi Pakize Turgut ile stantları tek tek ziyaret eden Başkan Turgut, sucuk ekmek yaparak vatandaşlara ikram etti. Daha sonra çanak- çömlek tezgahını ziyaret eden Turgut, vatandaşların isteğini kırmayarak, kolları sıvayıp çömlek yapmayı denedi. İlk kez çanak-çömlek yaptığını söyleyen Turgut, çok zevkli bir iş olduğunu ifade ederek, çanak çömlekçiliğe sadece bir meslek olarak değil, aynı zamanda bir sanat olarak bakılması gerektiğini kaydetti.
Her akşamı hareketli ve canlı geçen Müzik ve Folklor Festivalinin özellikle yöresel stantları ilgi gördü. Bir taraftan yöresel yemek ikramları yapılırken diğer taraftan da yöreye özel yetiştirilen tarım ürünlerinden çilek, domates, erik, nar, üzüm gibi meyveler satışa sunuldu.
Yemek ve sanat stantlarında bir birinden farklı yöresel değerler görücüye çıktı. Festivalin her yıl daha da güzel olduğunu söyleyen ziyaretçiler, Başkan Mustafa Turgut'a, huzurlu ve eğlenceli bir ortam sunduğu için teşekkür ettiler.
44. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivalini her yıl daha coşkulu ve daha dolu dolu kutladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Silifke'de bizim kültürümüz çok farklı bir yapıya sahip. Sevgi, saygı ve hoşgörü kenti olmamızla birlikte yardımlaşmayı seven, tarihini, coğrafyasını ve geleneklerini her şeye rağmen yaşatan bir toplumuz. 44 yıldır kutlamakta olduğumuz festivallerimizde bunun en iyi örneklerinden biridir. Her yıl festival zamanı stantlar kurulur, yöresel yemekler, yöresel kıyafetler, konserler, eğlenceler ve aklımıza gelebilecek kutlamalar yaşanır. Buda şunu gösteriyor ki Silifke'de herkes birbirini seviyor, birbirine saygılı ve sevgili. İşte bize düşen görev kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmaktır. Bundan dolayı buna benzer festivallerimizi yaygınlaştırmalı ve gençlerimizi kültürümüzle tanıştırıp buluşturmalıyız. Diliyorum ki bu birlikteliğimiz, bu güzel tablo sonsuza kadar devam etsin" dedi.
(MŞN-Y)

25.05.2017 11:21:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Silifke'de 4. köprünün çelik kirişleri konuldu
YEREL

SİLİFKE'DE 4. KÖPRÜNÜN ÇELİK KİRİŞLERİ KONULDU
Mersin'de sahte altın operasyon
YEREL

MERSİN'DE SAHTE ALTIN OPERASYON
Mut Emniyet Müdürü Güney, hırsızlık olaylarına karşı uyardı
YEREL

MUT EMNİYET MÜDÜRÜ GÜNEY, HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI UYARDI
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ
Kaymakam Taşdan: &quot;Beş ayda ihtiyaç sahibi vatandaşa 2,5 milyon lira yardım yaptık&quot;
YEREL

KAYMAKAM TAŞDAN: "BEŞ AYDA İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞA 2,5 MİLYON LİRA YARDIM YAPTIK"
Mersin'de yağış ve dolu, ekili araziler zarar verdi
YEREL

MERSİN'DE YAĞIŞ VE DOLU, EKİLİ ARAZİLER ZARAR VERDİ
Ramazan öncesi Akdeniz'deki camilerde temizlik
YEREL

RAMAZAN ÖNCESİ AKDENİZ'DEKİ CAMİLERDE TEMİZLİK
Şehit polis için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT POLİS İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU
3. Mersin Kalite Sempozyumu başladı
YEREL

3. MERSİN KALİTE SEMPOZYUMU BAŞLADI
Mersin'de kaçak sigara operasyonu
YEREL

MERSİN'DE KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Mut'ta patpat motoru ve motosiklet kullanıcılarına seminer
YEREL

MUT'TA PATPAT MOTORU VE MOTOSİKLET KULLANICILARINA SEMİNER
'Önlem Al, Güvende Kal' projesi hayata geçti
YEREL

'ÖNLEM AL, GÜVENDE KAL' PROJESİ HAYATA GEÇTİ
Vali Çakacak, çevre il ve ilçelerden çalışma ziyaretine gelen kaymakamlarla buluştu
YEREL

VALİ ÇAKACAK, ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN ÇALIŞMA ZİYARETİNE GELEN KAYMAKAMLARLA BULUŞTU
İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Vali Çakacak başkanlığında toplandı
YEREL

İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU, VALİ ÇAKACAK BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI
Festivalde En güzel Batırık için yarıştılar
YEREL

FESTİVALDE EN GÜZEL BATIRIK İÇİN YARIŞTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Baba ve oğuldan sıra dışı tasarım!
YAŞAM

ESKİ ARABASINDAN SIKILINCA EĞLENCELİ BİR İCAT YAPTI!

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...