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Didim Ticaret Odası TOBB Genel Kuruluna katıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) -Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım ve Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kuruluna katıldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşti. TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB delegeleri, camianın temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Didim Ticaret Odası adına genel kurula Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım ve Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Urgancı, Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Şakir Şencan, Meclis Üyesi Ali Hikmet Atilla, Genel Sekreter Mustafa Erğan, Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Üyesi Eda Yücel İlhan ve Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi üyesi Levent Boztürk katıldı. İlk gün TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.



10 ve 20 yılını dolduran TOBB delegelerine hizmet şeref belgesi takdim edildi

Anıtkabir ziyaretinden sonra TOBB delegesi olarak 10 ve 20 yılını dolduranlara, son seçimlerden bu yana ahirete intikal eden Oda ve Borsa Başkanlarının ailelerine ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Başkanlık yapmış olan Ali Coşkun'a Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket takdim edildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve TOBB delegeleri katıldı.

TOBB'un73. Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB delegeleri, camianın temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.



TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmada "Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye'nin yarınını, bugününden çok daha güzel yapma zamanı" ifadesini kullandı.

(OD-MB-Y)



25.05.2017 11:25:35 TSI

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