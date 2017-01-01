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Büyükşehir'den ödüllü seviye belirleme sınavı

- Adana genelinde yapılacak Ödüllü Seviye Belirleme Sınavı'na kayıt için başvurular 26 Mayıs günü sona erecek



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, "Büyükşehir'den Altın Gelecek" sloganıyla 7'nci ve 11'inci sınıf öğrencilerine özel Ödüllü Seviye Belirleme Sınavı açtı.

27-28 Mayıs günleri 12 ilçede hizmet veren Gençlik Eğitim Merkezleri'nde yapılacak Ödüllü Seviye Belirleme Sınavı'na kayıt için başvurular Alo 153 ve sınav merkezlerinde 26 Mayıs günü mesai saati bitimine kadar kabul edilecek. Gruplarında dereceye giren öğrenciler cumhuriyet altınıyla ödüllendirilecek.



TEOG ve LYS'ye girecek öğrencilere fırsat

Geleceğin teminatı olan çocukların çağın gereklerine uygun biçimde eğitimlerini tamamlaması ve hayata eksiksiz hazırlanabilmesi için tüm imkanlarını seferber eden Adana Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı'na girecek 7'nci sınıf ve Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girecek 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik Ödüllü Sevime Belirleme Sınavı gerçekleştirecek.



Kayıtlar 26 Mayıs Cuma günü sona eriyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı'nca organize edilen Ödüllü Seviye Belirleme Sınavı, Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Feke, Saimbeyli, Karaisalı ilçelerindeki 13 Gençlik Eğitim Merkezi'nde yapılacak. 27-28 Mayıs 2017 tarihlerindeki Ödüllü Seviye Belirleme Sınavı, katılmak isteyen öğrenciler, Alo 153'ü arayarak veya Gençlik Eğitim Merkezleri'ne başvurarak kayıtlarını yaptırabilecek.

Sınavlara kayıtlar, 26 Mayıs günü mesai saati bitimine kadar devam edecek. Gruplarında dereceye giren öğrenciler cumhuriyet altını kazanacak.

(ELF-Y)



25.05.2017 11:32:01 TSI

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