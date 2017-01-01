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Sungurlu'da ramazan pidesi 1,5 TL'dan satılacak



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alaittin Akel, Ramazan'da pide fiyatının 1,5 TL olacağını açıkladı.

Alaittin Akel yaptığı açıklamada, "5174 sayılı kanun hükmünde verilen yetkiler dahilinde yapılan toplantıda odamıza kayıtlı bulunan fırın işletmecilerinin ramazan pide fiyatının yeniden ayarlanması talepleri görüşülmüş ve mevcut 250 gramı 1 liradan satılan pidenin gramajının 50 gram artırılmak sureti ile 1,5 liradan satılmasına karar verilmiştir" dedi.

2014 yılından bu tarafa 250 gram pidenin 1 liradan satıldığını hatırlatan Akel, "Geçen yıllarda fiyat artırımı yapılması talepleri şartları zorlayarak uygun görülmemiş ancak şöyle bir baktığımız zaman 2014 yılında 1.134 lira olan brüt asgari ücret 1.777 TL'ya yükselmiş. Diğer taraftan girdi fiyatlarını teşkil eden akaryakıt, un, susam, elektrik vb. artışlar fırıncı esnafımızı zor durumda bırakmıştır. İlçe halkımızın ve fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için hem gramaj artırılmış hem fiyat artışı yapılmıştır" diye konuştu.

(SŞ-BÖ)



25.05.2017 11:36:41 TSI

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