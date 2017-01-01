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Gazilerden Kaymakam Özkan'a teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki gaziler, Kaymakam Mehmet Ali Özkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'a teşekkürlerini ileten Muharip Gaziler Derneği Tatvan Şube Başkanı Muhittin Karatay, 43 yıl önce barışı tesis etmek için Kıbrıs'a gittiklerini vurgulayarak, "Barış Harekatından sonra Kıbrıs'a gazi arkadaşlarımızla birlikte gitmemiz bir hayaldi. Sayın Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan bizlerin hayalini gerçeğe dönüştürdü. 43 yıl sonra geldiğimiz Kıbrıs'ta yaşadığımız duyguların tarifi mümkün değil. Bize öyle bir mutluluk yaşattı ki, kelimelerle ifade etmek zor. Bir gazi olarak bize sunulan en anlamlı hediyeyi aldık. Geziyle anılarımızı tazeledik. Bize böyle bir hediye sunan Kaymakamımız Sayın Mehmet Ali Özkan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Özkan ise, "Şehitlerimize, gazilerimize minnet borcumuz var. Şehit yakınlarına ve gazilerimize kapılarımız her zaman sonuna kadar açıktır. Kıbrıs Barış Harekatında, eşsiz hizmetleri ve kahramanlılarıyla gazilerimiz görevlerini yerine getirmiştir. Bizler de onların anılarını yaşamaları, kahramanlık destanı yazdıkları toprakları bir kez daha gidip görmeleri için gezi organize ettik. Gazilerimizin o heyecanı, mutlulukları bizleri de ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

(HO-MSA-Y)



25.05.2017 11:37:11 TSI

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