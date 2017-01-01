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İlçe Halk Eğitim Merkezinde bir yıllık emek sergilendi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:41
İlçe Halk Eğitim Merkezinde bir yıllık emek sergilendi
İlçe Halk Eğitim Merkezinde bir yıllık emek sergilendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Enderhan Öz - Mesut Çelik
KIRŞEHİR (İHA) - Mucur İlçe Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi ve 'öğrenme şenliği' düzenlendi.
İlçe Merkezinde düzenlenen programa İlçe Garnizon Komutanı Metin Kütük, İlçe Belediye Başkanı Ali Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Aktürk ve bir yıllık emeğin sahipleri kursiyerler katıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Aktürk, bir yıllık çalışma ve emeğin sergilendiği sergi için önemli bir hazırlık çalışması yapıldığını söyledi.
Aktürk konuşmasında, "Üniversite sınavları ve TEOĞ sınavları için kurslar açarak öğrencilerimizin gelişimine katkı sunduk.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortak kurslar açarak eğitimi destekleme faaliyetlerinde bulunduk.
Kurslarımızda başarılı olan her kursiyerimizde kendi alanlarında işlere yerleşti. Kursiyerlerimizin kendileri ile birlikte aile ekonomilerine de katkılar sunmasını sağladık" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından kursiyerler tarafından hazırlanan bir yıllık çalışmalar sergilenirken halk oyunları ile de gösteriler sunuldu.
(EÖ-SK)

25.05.2017 11:41:30 TSI
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