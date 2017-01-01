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Kaya: "Mobilyacılar Sitesi ilçemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacak"

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:41
Kaya: "Mobilyacılar Sitesi ilçemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacak"
Kaya: "Mobilyacılar Sitesi ilçemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacak"

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçeye kurulacak Mobilyacılar Sitesi'nin büyük bir proje olduğu belirterek, "Bu proje ilçemizin mahallemizin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacak" dedi.
Kabadüz ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde Mobilyacılar Sitesi Başkanı tarafından vatandaşlara bilgilendirme toplantısı yapıldı. Esenyurt Mahallesinde dernek binasında gerçekleşen toplantıda Marangozlar Odası ve Mobilyacılar Kooperatif Başkanı Sefahi Duran tarafından Melet Irmağı yatağına yapılmasını istedikleri 'Mobilyacılar Sitesi' hakkında bilgiler verdi, vatandaşların sorunlarını cevapladı. Mobilyacılar Sitesi'nin büyük bir proje olduğunu ifade eden Başkan Duran, "Sizlerle birlik içinde bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Birçok vatandaşımıza iş kapısı açılacak"
Daha sonra söz alan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise Esenyurt Mahallesi'ne kurulacak Mobilyacılar Sitesi'nin mahallenin çehresini değiştireceğini söyledi. Mobilyacılar Sitesi'nin büyük bir proje olduğunun altını çizen Başkan Kaya, "Bu proje ilçemizin mahallemizin gelişmesine çok önemli derecede katkı sağlayacak. Birçok vatandaşımıza iş kapısı açılacak. Mahallemizin çehresi değişecek" şeklinde konuştu.
(MB-SLH-Y)

25.05.2017 11:41:35 TSI
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