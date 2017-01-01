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BİMER dert kapısı oldu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Vatandaşların istek ve şikayetlerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak için faaliyete geçirilen, 2016'da Kütahya'dan da 6 bin 519 kişinin başvurduğu Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), vatandaşın dert kapısı oldu. 2006 yılında Resmî Gazete 'de yayınlanarak faaliyete geçen BİMER, vatandaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan başbakanlığa iletebilmesini sağlıyor. Geçtiğimiz yıl Kütahya'dan da 6 bin 519 kişinin başvurduğu BİMER, vatandaşların dert kapısı oldu. Her ay ortalama 550'ye yakın insanın telefon, mektup, e-mail ve dilekçe yoluyla başvurduğu merkeze, 24 Ağustos 2016'dan Mayıs 2017'ye kadar da 3 bin 350 kişi başvuru yapmış durumda.

Vatandaşların işe yerleşme, maddi yardım gibi konularda sorunlarına çözüm aradığı Başbakanlık İletişim Merkezi'ne başvurular, ilgili kurumlara yönlendirilerek en kısa süre içerisinde cevaplandırılıyor. Başvurularda en fazla pay sahibi konu, işsizlik olurken, bazı vatandaşlar besicilik ve süt sığırcılığı yapmak için büyük ve küçükbaş hayvan talebinde bulundu. Ayrıca, gelen talepler arasında yol, su, elektrik arızaları ve gıda yardımı gibi isteklerde yer alıyor. 24 Ağustos-22 Mayıs tarihleri arasındaki verilere göre, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 617 başvuru ile en fazla başvuru yapılan kurum oldu. Bu kurumu sırasıyla, Kamu Hastaneleri 511, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 402, İl Emniyet Müdürlüğü 374, Sosyal Güvenlik Kurumu 251, Sosyal Yardımlaşma 132 başvuruyla takip etti.

Devlet ile vatandaş arasında doğrudan iletişim köprüsü olan BİMER'e Kütahya merkez kadar ilçeleri de yoğun ilgi gösterdi. İlçeler bazında bakıldığında, 420 başvuru ile Tavşanlı Kaymakamlığı en fazla başvuru yapılan konumda yer alıyor. Tavşanlı'yı 249 başvuruyla Simav, 117 başvuruyla Gediz, 59 başvuruyla da Emet takip etti. (EFE)



25.05.2017 11:45:02 TSI

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