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Fatma Şahin'den Ramazan Ayı kutlaması

- Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin,

- "Ramazan bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız müstesna bir aydır"



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayının on bir ayın sultanı olduğunu hatırlatarak, "Ramazan bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız müstesna bir aydır" dedi.

Fatma Şahin, açıklamasında Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olduğunu belirterek, bu ayda kardeşlik, birlik ve beraberliğin daha da pekişeceğine inandığını ifade etti. Şahin,"Ramazan ayı toplumumuzda yardım duygularının zirveye ulaştığı, sevgi, saygı ve merhamet duygularının hassaslaştığı manevi bir zaman dilimidir. Bu kutlu ayda inşallah sofralarımızı paylaşacağız, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de isteyeceğiz. 'Ben değil, biz diyenlerin' ayıdır ramazan. Ramazan bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız müstesna bir aydır. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı vardır. Toplum olarak bizi biz yapan toplumsal değerlerimiz ve geleneklerimiz ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının İslam Coğrafyasına barış, huzur, adalet ve özgürlük getirmesini temenni ederek, "Aç ve yoksulların halini daha iyi anlayarak daha çok yardım eli uzattığımız ramazan ayını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

(SD-Y)



25.05.2017 11:49:23 TSI

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