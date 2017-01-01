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Kilis'te 4 ayda 813 adet konut satıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, yılın ilk 4 ayında 813 adet konut satılırken, Nisan ayında ise 213 konut satıldı.

Kilis konut satışlarındailler içinde 65. sırada yer alırken, Türkiye genelinde satışı yapılan 114 bin 446 konutun yüzde 0,2'si kadar paya sahip oldu. Nisan ayında gerçekleşen 213 konut satışının 95'i ilk satış olarak, 118'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kilis'te Nisan'da satışı yapılan 213 konutun yüzde 25'i (53 konut) ipotekli satış olarak gerçekleşti. Kilis'te Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre konut satışında artış oldu. Ocak ila Nisan aylarını kapsayan dört aylık dönemde toplam 813 adet konut satıldı.

(MAD-SD-Y)



25.05.2017 11:50:14 TSI

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