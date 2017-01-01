Iğdır'da inşaat işçisi ölüme meydan okudu
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IĞDIR (İHA) - Iğdır'da bir apartmanın dış cephe mantolamasını yapmak için hiçbir önlem almadan metrelerce yükseklikte çalışan inşaat işçisi, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın dış cephesinin mantolamasını yapan inşaat işçisi, iş güvenliğine uygun hiçbir önlem almadan metrelerce yüksekte çalışması, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Tedbir almadan metrelerce yüksekliğe ekmek parası kazanmak için çıkan ve can güvenliğini hiçe sayan inşaat işçisinin, baret takmadığı, yelek giymediği ve emniyet kemeri kullanmadığı görüldü. Binanın dış cephe mantolamasını yapmak için iskeleye çıkan işçi, saatler boyunca tedbir almadan çalışmaya devam etti.
(ET-AA-Y)
25.05.2017 11:54:04 TSI
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