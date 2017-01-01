YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır'da inşaat işçisi ölüme meydan okudu

Iğdır'da inşaat işçisi ölüme meydan okudu



(Fotoğraflı-Görüntülü)



IĞDIR (İHA) - Iğdır'da bir apartmanın dış cephe mantolamasını yapmak için hiçbir önlem almadan metrelerce yükseklikte çalışan inşaat işçisi, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın dış cephesinin mantolamasını yapan inşaat işçisi, iş güvenliğine uygun hiçbir önlem almadan metrelerce yüksekte çalışması, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Tedbir almadan metrelerce yüksekliğe ekmek parası kazanmak için çıkan ve can güvenliğini hiçe sayan inşaat işçisinin, baret takmadığı, yelek giymediği ve emniyet kemeri kullanmadığı görüldü. Binanın dış cephe mantolamasını yapmak için iskeleye çıkan işçi, saatler boyunca tedbir almadan çalışmaya devam etti.

(ET-AA-Y)



25.05.2017 11:54:04 TSI

NNNN

