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BEÜ Öğrencisi Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl'a gençlik özel ödülü



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Geçen yıl Türkiye Gençlik Ödülleri'nde En İyi Sosyal Medya Fenomeni seçilen Alaattin Çağıl bu yıl da Gençlik özel ödülüne değer bulundu.

Sosyal medya reklam içeriği üretmeye başladıktan sonra Sosyal Medya Uzmanlığı ve Danışmanlığı kariyerine başlayan dijital stratejist olarak sosyal medya alanında başarılı bir çizgide ilerleyen, radyo sunuculuğu da yapan Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi Alaattin Çağıl, HardWare Plus, Sosyal Medya Kulubü, Turkcell ve WoMEN dergisinde de aktif olarak yazarlık yapmaya devam ediyor.

Yurt dışından ve ülkemizin birçok bölgesinden Ankara'ya çeşitli üniversitelere okumaya gelen öğrencilere yeterliliklerini arttırmaya yönelik eğitimler vermek ve gençler arasında kültürel bir köprü oluşturarak tüm dünyada barış, kardeşlik, sevgi ve hoşgörünün yaygınlaştırılmasına hizmet etmek amacıyla kurulan MCD Gençlik Kulübü 2015 yılından beri gençlerin oyları ile Türkiye'nin en iyilerini seçiyor. "Türkiye Gençlik Ödülleri" MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından organize edilen "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında düzenleniyor.

(SÖ-SÖ-Y)



25.05.2017 12:10:50 TSI

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