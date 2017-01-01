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Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversiteler Arası Fotoğraf Yarışması



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da Doğu Anadolu Bölgesindeki "Üniversiteler Arası Fotoğraf Yarışması" düzenlenecek.

Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan Ağrı İbrahim üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünün Video Ve Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Mustafa Barkın Garip, "Ağrı İbrahim çeçen üniversitesi kuruluşunun 10.yılı münasebeti ile Doğu Anadolu bölgesindeki üniversitelerin kampüs içi yaşam adlı ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyeceğiz. Ağrı İbrahim Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünün Video Ve Fotoğrafçılık Kulübünün bölge üniversiteleri içerisinde fotoğraf sanatının icrası ve geliştirilmesi adına üniversite öğrencilerinin fotoğraf sanatına ilgisini artırmak ve öncü olmak yarışmaya ev sahipliği yapmak ulusal medyada, üniversitemiz ve bölge üniversiteleri adına ses getirmek. Kampüs içindeki yaşamı daha faydalı ve huzurlu hale getirmek istemekteyiz. Ağrı İbrahim Çeçen üniversitesi öncülüğünde öğrenciler arasında fotoğraf sanatının önemini aşılamak ve fotoğraf sanatı sayesinde bölge üniversiteleri ve öğrencilerinin sosyalleşmesini sağlamak. Diğer üniversitelerin de bu sanat dalı alanında çalışmalarında önayak olmak. Fotoğraf sanatının hak ettiği değeri bulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin bölge üniversiteleri arasında fotoğraf sanatına olan duyarlılığı artırmak. Çevre üniversiteler ile bağı kuvvetlendirmek, yarışma sonunda ödül ve mansiyon alanların eserleri ilimizde ve üniversitemiz de sergilenmesi, sergi için değerli devlet erkanı üniversite yönetimi, basın mensupları ve eser sahipleri davet edilecek, verilecek ödüllerle fotoğraf sanatına teşviği artırmak istemekteyiz. Video Ve Fotoğrafçılık Kulübü 2015- 2016 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış bulunmaktayız. Kulübümüzün kuruluş amacı ilimizde ve üniversitemizde fotoğraf ve video sanatını bir araç olarak kullanarak insana ulaşmayı, hayatı güzelleştirmeyi, hayatın renkli ya da siyah beyaz yönlerini ortaya koymaktır. Video ve Fotoğrafçılık Kulübü daha önce çocuksu resim çizmeyi Üniversite gençliğine Sevgi Yolu projesi ile resim çizdirmeyi başarmıştır. Resim çizmenin her insan tarafından yapılabileceğini anlatmış ve kanıtlamıştır. İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2017 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Proje Yarışmasın da , dereceye girerek birinci ve üçüncü olmuştur. Dereceye giren kulüplere hibe desteğini kazanmıştır. Video ve Fotoğrafçılık Kulübü Doğu Anadolu bölgesindeki 14 üniversite arasında Kampüste Yaşam Temali Fotoğraf Yarışması düzenliyor. 22 Mayıs 2017 tarihinde başlayacak olan yarışma 15 Ekim son başvuru tarihi olup 5 Kasım'da ödül töreni ve sergi ile son bulacaktır. Yarışmada birinci olan eser sahibine fotoğraf makinesi, ikinci olan eser sahibine tam altın ve üçüncü olan eser sahibine ise yarim altın verilecektir. Projemizi gerçekleştirme imkanı veren İbrahim Çeçen Vakfına teşekkür ederim"dedi.

(AG-AA-Y)



25.05.2017 12:27:50 TSI

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