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Salihli OSB'yi fiber optiğe kavuşturacak imzalar atıldı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nin haberleşme altyapısının fiber optik kablolarla yenilenmesi amacıyla alt yapı çalışmaları için Manisa Türk Telekom İl Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

İlçede 887 bin 525 metrekarelik alan üzerinde kurulu olan OSB'de haberleşme altyapısının fiber optik kablolarla yenilenmesi için yapılan proje çalışmaları tamamlandı. Salihli OSB ve Manisa Türk Telekom İl Müdürlüğü arasında alt yapıda işbirliğine gidildi. Belediye başkanlığı makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türk Telekom İl Müdürü Arif Doyuran, Manisa Türk Telekom Ticari Faaliyetler Müdürü Barbaros Yavuz ve Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı.

Çalışmalar bittiğinde sanayicilerin daha kaliteli, daha hızlı ve daha güvenilir bir haberleşme ağına sahip olacağını söyleyen Başkan Zeki Kayda, "Türk Telekom ile imzalanan protokolle modern bir haberleşme hizmeti sunacağız. Protokol kapsamında OSB 1. ve 2. etaptaki iletişim altyapısı yaklaşık 1,5 milyon TL'lik yatırımla yenilecek. Mevcut altyapıda bakır kablolar kullanılmasından kaynaklanan sıkıntılar yeni fiber optik altyapı çalışmalarıyla ortadan kalkacak" dedi.

(BA-ÖA)



25.05.2017 12:28:37 TSI

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