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Hisarcık Cumhuriyet İlkokulunda Okuma Bayramı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu'nda Okuma Bayramı düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ahmet Aydoğdu, "2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlerine teslim ettiğimiz çocuklar şu günde okuma yazmayı öğrenmiş durumda. Birazdan sunacakları farklı etkinliklerle bu mutluluklarını bizlerle paylaşacaklar. Bu süreçte emek veren öğretmen arkadaşlarıma, velilere ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra 1. Sınıf öğrencilerinin Sınıf Öğretmenleri Deniz Karayiyen ve Deniz Karayiyen nezaretinde hazırladıkları şiirler, skeçler, dans gösterileri ve mükemmel sunumları büyük alkış aldı.

Program sonunda birinci sınıf öğrencilerine okuma belgeleri Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci tarafından verildi.(MA-EFE)



25.05.2017 12:40:06 TSI

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