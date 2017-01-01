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Mersin'de Ramazan hazırlıkları tamamlandı



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MERSİN (İHA) - Ramazan ayının gelişiyle her yıl birbirinden güzel etkinliklere imza atarak Ramazanın kültürünü ve ruhunu en güzel şekilde yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, park bahçelerden zabıta ekiplerine kadar hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti Ramazan ayının maneviyatına yakışır bir hale getiriyor.

Aşhane 200 bin kişilik iftar yemeği yapacak

Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi birçok vatandaşın ücretsiz olarak yemek ihtiyacını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi, geçtiğimiz Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftar sofralarını bereketlendirecek. Aşhane, 15 personeli ile Mersin merkez ve ilçelerde kurulacak iftar sofraları için Ramazan ayı boyunca yaklaşık 200 bin adet iftar yemeği hazırlayacak.

Ayrıca aşhaneye gelerek iftarlarını burada açmak isteyen ve evine yemek götürmek isteyen vatandaşlar için günlük 5 bin kişilik iftar yemeği yapılacakken, Ramazan ayı boyunca her gün Ulu Çarşı Meydanında, Akdeniz Zeki Sabah İlkokulunda ve 9-24 Haziran tarihleri arasında Toroslar Anadolu Lisesi'nde kurulacak iftar sofraları için de günlük 4 bin kişilik iftar yemeği aşhane tarafından çıkarılacak.

Sofraları kaliteli, hijyenik ve ekonomik ekmekle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası ise Ramazan ayı için yaptığı hazırlıkları tamamladı. Ramazan ayı boyunca rutin ekmek üretimine devam edecek ve kurulan iftar sofralarının ekmek üretimini gerçekleştirecek olan MER-EK, geleneksel Ramazan pidesi üretimine de başlıyor. 500'er gramlık susamlı ve çörek otlu geleneksel Ramazan pideleri, tanesi 1.20 kuruştan Mersinlilerin iftar sofralarında yerini alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi yapılan hazırlık çalışmaları kapsamında rutin olarak gerçekleştirdiği cami temizliklerine merkez camilerin yanı sıra mahalle ve yayla camilerini de ekledi. Ramazan ayında Mersinliler tarafından ziyaret edilecek olan camiler, baştan aşağı temizlenerek dezenfekte ediliyor, saf ve işlenmemiş gül yağından elde edilen gül suyu ile kalıcı ve ferah bir kokuya sahip oluyor.

Zabıta ekipleri denetimlerini tamamladı

Ayrıca halk sağlığı kapsamında yaptığı denetimler ile sağlıksız gıda satışına geçit vermeyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği fırın denetimlerini Ramazan ayının hemen öncesinde tamamladı. Zabıta ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimler esnasında yönetmeliklere uymayan fırın işletmeleri hakkında tespit tutanağı tutularak, gerekli yasal işlem yapıldı.

(HSK-Y)



25.05.2017 12:40:38 TSI

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