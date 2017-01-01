YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ramazanda Konya'da işyerleri sahura kadar açık

Ramazanda Konya'da işyerleri sahura kadar açık



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan Ramazan ayında Konya'daki işyerlerinin sahura kadar açık olacağını ifade etti.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, esnaf teşkilatı olarak Ramazan ayı boyunca vatandaşların geç saatlerde ve sahur vakitlerinde rahat alışveriş yapmaları için girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Konyamızdaki işyerlerinin Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olması için gerekli izinleri aldık. Esnaflarımız sahura kadar işyerlerini gönül rahatlığıyla açabilir, vatandaşlarımızda alışverişlerini yapabilirler" dedi.



"Saat 04.00'e kadar açık kalabilecek"

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Karamercan, sahurda işyerlerinin açık olabilmesi için ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerden gerekli izinleri aldıklarını aktararak, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 34. maddesi gereğince umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatleri belediye encümenleri tarafından belirlenir. KONESOB olarak 26 Mayıs 2017 ile 24 Haziran 2017 tarihleri arası sabah 04.00'e iş yerlerimizin açık bulundurulması için ilçe kaymakamlıkları kanalıyla belediyelerimize gerekli yazılar yazılmış, izinler alınmıştır. Hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız iftar sonrası sahur vaktine kadar alışverişlerini rahat rahat yapabilirler. Bu arada esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da müşterilerine ahilik geleneğimizi de göz önünde bulundurarak gerek fiyat uygulamasında, gerekse kaliteli üretim ve hizmette gerekli titizliği ve insan sevgisini ön plana alarak davranacaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin, Konyalı hemşehrilerimin, esnaf ve sanatkar kardeşlerimin mübarek Ramazan ayını kutluyor, hayırlı Ramazanlar ile huzurlu ve bol kazançlı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Zam yapmayın uyarısında bulunduk"

Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında Konya esnafının zam yapmayacağını vurgulayan Başkan Karamercan, bu konuda Ramazan öncesi işyerlerine ziyaretler yaparak zam yapmamaları konusunda esnaflara uyarılarda bulunduklarını söyledi. Başkan Karamercan, Ramazan'ın hoşgörü ayı olduğunu da belirterek, esnaf ve sanatkarlara müşteriyle ikili ilişkiler konusunda da uyarılarda bulundu. Günlerin uzun olduğunu, insanların oruçlu olması nedeniyle sinirlerin de gergin olacağını hatırlatan Başkan Karamercan, vatandaşlara güler yüz gösterilmesini, müşteri memnuniyetinin ön plana çıkarılmasını, alışveriş yapan vatandaşları incitmeden satışların gerçekleştirilmesini tavsiye etti.

Hayır sahiplerinin fakir - fukaraya dağıtacağı Ramazan paketleri konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Karamercan, gerek esnafların gerekse de hayır sahiplerinin aldıkları gıdaların son tüketim tarihlerine dikkat etmelerinin önemine dikkat çekti.

(BG-AH-Y)



25.05.2017 12:41:35 TSI

NNNN

