Muhammed Yavuz'dan Baro'ya veda ziyareti
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - HSK'nın Adli Yargı Kararnamesi ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına tayin edilen Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Yavuz, Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam ve yönetim kurulu üyelerine veda ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Muhammed Yavuz, Kütahya Adliyesinde görev yapmanın mutluluğu içerİsinde olduğunu kaydetti.
Baro Başkanı Ahmet Atam, Yavuz'a Kütahya Barosu adına plaket takdim ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. (EFE)
25.05.2017 12:43:31 TSI
NNNN