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En ucuz pide Yenişehir'de satılacak



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti pidenin fiyatları belli oldu. Buna göre Bursa'da en ucuz pide Yenişehir ilçesinde satılacak.

BESOB tarafından açıklanan tarifeye göre, Bursa'da 370 gram pide 2,5 lira olurken, Yenişehir'de ise 300 gram pide 1,5 liradan satılacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın yaptığı açıklamaya göre, 300 gram pidenin fiyatı 2 lira olacak.

(MŞ)



25.05.2017 12:44:04 TSI

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