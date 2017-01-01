MHP İl Başkanlığında görev dağılımı yapıldı
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisinde geçtiğimiz hafta sonunda yapılan 12. Olağan Genel Kurul ile yeniden göreve seçilen başkan İlhan Kaya yönetiminde ilk yönetim toplantısı yapıldı
Parti il binasında gerçekleştirilen toplantıda İl Başkanı İlhan Kaya, kongre sürecinde kendisine destek olan il yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
İl Yönetim Kurulu üyelerinden Nevzat Öndegelen ve Bayram Ergin İl Başkan Yardımcılıklarına, İl Sekreterliğine Hasan Erdoğan, İl Muhasipliğine ise Celal Uğur görevlendirildi.
(COŞ-SK)
25.05.2017 12:46:27 TSI
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