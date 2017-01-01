YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP İl Başkanlığında görev dağılımı yapıldı

MHP İl Başkanlığında görev dağılımı yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisinde geçtiğimiz hafta sonunda yapılan 12. Olağan Genel Kurul ile yeniden göreve seçilen başkan İlhan Kaya yönetiminde ilk yönetim toplantısı yapıldı

Parti il binasında gerçekleştirilen toplantıda İl Başkanı İlhan Kaya, kongre sürecinde kendisine destek olan il yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

İl Yönetim Kurulu üyelerinden Nevzat Öndegelen ve Bayram Ergin İl Başkan Yardımcılıklarına, İl Sekreterliğine Hasan Erdoğan, İl Muhasipliğine ise Celal Uğur görevlendirildi.

(COŞ-SK)



25.05.2017 12:46:27 TSI

NNNN

