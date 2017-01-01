YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Üniversitesi'nden Kalpten Şarkılar konseri

Düzce Üniversitesi'nden Kalpten Şarkılar konseri



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen "Kalpten Şarkılar" adlı konserde, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı öğrencileri, başarılı bir müzikal performans sergilediler.

Konuralp Yerleşkesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde; Demet Memiş, S. Dinçer Keser, Gizem Taşyürek, Erek Kızılörs, Işık İnal, Çağla Güray ve Barış Veral Azerbaycan'a özgü eserleri başarıyla seslendirdi. Birbirinden değerli eserleri icra eden öğrenciler, dinleyicilere müzikle dolu bir bahar akşamı yaşattı.

Katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edilen konser, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna da katkı sağladı. Kalpten Şarkılar konseri, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(TT-AY)



25.05.2017 12:48:11 TSI

NNNN

