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Hizmet kapasiteleri artacak



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından hazırlanan "Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Programı" Düzce Üniversitesinde tamamlandı. Eğitim seminerine katılan yerel yönetim personeline sertifikaları verildi.

Düzce genelinde yerel yönetim personelinin hizmet kalitesi ve kapasitesinin artırılması ile çözüm odaklı çalışma prensiplerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından hazırlanan "Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Programı" kapsamında kamu kurumları personelleri bir hafta boyunca eğitim aldı. Düzce belediyesinden de katılım gösterilen Düzce Üniversitesinde düzenlenen eğitim programına katılan kursiyerlere katılım belgeleri Genel Müdür yardımcısı Prof. Dr. Aslı Akay tarafından verildi.

(TT-AY)



25.05.2017 12:48:47 TSI

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