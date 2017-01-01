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Uzakdoğulu turistlerin yeni rotası Doğu Karadeniz olacak

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:52
Uzakdoğulu turistlerin yeni rotası Doğu Karadeniz olacak
Uzakdoğulu turistlerin yeni rotası Doğu Karadeniz olacak

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Yabancı turizm acenteleri Doğu Karadeniz'e daha çok turist getirebilmek için Uzakdoğu ülkelerinde tanıtım yapacak.
Uzakdoğu ülkelerinden daha çok turist getirebilmek adına Karadeniz turuna çıkan yabancı turizm acentelerinin temsilcileriyle Giresun'da bir toplantı düzenlendi. Giresun Turizm İşletmecileri Derneği tarafından düzenlenen toplantıya Turizm İl Müdürü Kemal Gürgenci, Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner ve turizm acenteleri katıldı. Yabancı turizm acentelerinin temsilcileri Uzakdoğu'ya alternatif yeni rotalar aramak kaydıyla bölgede bulunduklarını belirterek özellikle doğa, eko-turizm, kültür ve tarih turizmi tutkunu turistler için Karadeniz'in iyi bir seçim olduğunu ifade ettiler.
Yapılan sunumda yabancı turizm acente temsilcilerinin dikkatini çeken yöredeki 'Kuşdili' ile haberleşme yöntemi ile ilgili bilgi veren Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, Giresun'un Çanakçı ilçesindeki Kuşköyü köylülerinin coğrafyanın yapısından kaynaklı bu haberleşme dilini geliştirdiklerini ve hala günümüzde varlığını sürdürdüğünü söyledi.
Turizm İl Müdürü Kemal Gürgenci ise, Giresun'un tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgili bilgi verdi.
Giresun Turizm İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz ise "Artık turizmin yönü kum, deniz ve güneşten doğa ve eko turizmine doğru kaymaktadır. Bu bakımdan biz de ilimizi, bölgemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün burada Giresun'la ilgili sunum yaptığımız yabancı turizm acente temsilcileri de kendi ülkelerinde Giresun'un tanıtımını yapacaklardır. Artık diyebiliriz ki Uzakdoğu ülkelerinin turizmde yeni rotası Karadeniz'dir, Giresun'dur" dedi
(AB-ÖS-Y)

25.05.2017 12:52:28 TSI
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