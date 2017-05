YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aşut: "İstihdam seferberliğinde hedefimizi aşarak 17 bini yakaladık"

Kıymet Gökçe

MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, istihdam seferberliğinde Mersin'de ilk etapta 13 bin kişilik ek istihdam hedefi belirlendiğini, ancak Mayıs ayı itibariyle hedefin aşılarak 17 bine yaklaştığını söyledi. Seferberlikle kayıtdışı çalışanların da kayıt altına alındığını belirten Aşut, "Hedefimiz yüzde 5'ti, biz şu an yüzde 7'yi yakaladık" dedi.

MTSO Başkanı Aşut, düzenlediği aylık basın toplantısında Mayıs ayı boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler vererek, gündemi değerlendirdi. MTSO'da yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Sefa Çakır ve Ufuk Maya da katıldı. Toplantıda, Ankara'da gerçekleştirilen 73. TOBB Genel Kurulu'na ilişkin bilgi veren Aşut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan genel kurulda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, Erdoğan'a iş dünyasının beklentilerini anlattığını söyledi. Aşut, öncelikli konular yüksek faizin indirilmesi, istihdam seferberliğinde sağlanan kolaylıkların 2018'e de taşınması ve bizlerin her fırsatta dile getirdiği Endüstri 4.0 için atılması gereken adımlar olduğunu belirtti.

"Rusya'nın Türkiye Ticaret Temsilcileri Eylül'de Mersin'e gelecek"

Türkiye ve Rusya arasında ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik ortak bir bildiri imzalandığını anımsatan Aşut, bu kapsamda Ankara'da genel kurul öncesinde Rusya Federasyonu'nun Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin ile bir araya geldiklerini ifade etti. Aşut, "Öncelikli konularımız turizm ve tarım oldu. Çukurova Bölgesel Havalimanı hakkında bilgi verip kargo taşımalarının başlaması ile birlikte farklı ürünlerin ihracatını da gerçekleştirebileceğimiz gündeme geldi. Eylül ayında Mersin'de bir araya gelip daha kapsamlı bir toplantı düzenlemeye karar verdik" diye konuştu.

"Mersin'de Mayıs ayı itibariyle ek istihdam 17 bine yaklaştı"

İstihdam seferberliği çerçevesinde Mersin'in geldiği son noktayı da aktaran Aşut, Mart ve Nisan aylarındaki basın buluşmalarında, istihdam seferberliğinde Mersin'in kısa sürede hedefine yaklaştığını dile getirdiğini anımsatan Aşut, çabalarının devam ettiğini ve alınan sonuçların giderek daha umut verici hale geldiğini vurguladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun, genel kurulda Türkiye genelindeki istihdamın Mayıs ayı itibariyle 1 milyonu aştığını dile getirdiğini belirten Aşut, "Bu da demek oluyor ki, başlangıçta belirlenen hedeflerimize yıl sonunda ulaşmakta hiç de zorlanmayacağız. Öte yandan, bu konuda kentimizle ilgili sevindirici rakamlar var. Mersin genelinde ilk etapta konulan hedef 13 bin kişilik ek istihdam sağlanmasıydı. Bizler bu hedefi Mayıs ayı itibariyle aşmış bulunuyoruz. İş dünyamızın özverili çalışmaları sonucu bu rakamın 17 bine yaklaştığını büyük bir memnuniyetle paylaşmak isterim. Ancak amacımız, Mersin'in ve Türkiye'nin istihdamla büyümesini kalıcı hale getirmektir" ifadelerini kullandı.

"Eğitim odak noktamız"

Bu konuda Oda olarak yaptıkları en büyük yatırımın eğitim olduğunun altını çizen Aşut, eğitimin odak noktaları olduğunu her fırsatta yinelediklerini kaydetti. Bu çerçevede Mayıs ayında Dijital Pazarlama, Endüstri 4.0 ve Meslek Komiteleri Kampı eğitimleri ile eğitim etkinliklerine devam ettiklerini anlatan Aşut, Yönetim Kurulu Üyeleri ve personelin de görev alanları ile ilgili konularda eğitimlere katılmalarına özen gösterdiklerini ifade etti. Aşut, "Konjonktür gereği bir projemiz askıya alınabilir, ertelenebilir vazgeçilebilir ama eğitim projeleri asla bırakmayacağımız tek alandır. Odamızın ve ekonomimizin bel kemiğidir" şeklinde konuştu.

RIS-PLUS Projesi'ne de değinen Aşut, projenin tüm paydaşlarla devam ettiğini, RIS PLUS projesi ile sektörleri değil, firmaları ön plana çıkaracaklarını ve başarı hikayeleri oluşturacaklarını vurguladı. Rol modellere ve başarı hikayelerine ihtiyaçları olduğuna işaret eden Aşut, katma değer yaratan, yüksek teknolojili, Endüstri 4.0 mantığını benimseyen firmalara odaklanmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Mersin artık kimyasal kullanmadan verimli üretim yapmayı öğreniyor"

Hafta başında MTSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından 'Avrupa Birliği'nde Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik' konferansını düzenlediklerini anımsatan Aşut, iyi tarım uygulamaları ve ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Çünkü konu sadece üreticiyle, ihracatçıyla ilgili değil, sağlığımızla ilgili. Tarım ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketemiyoruz. Bunun en önemli sebebi de bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları. Daha çok üretmek adına doğanın döngüsünü bozuyoruz ve ortaya kirlenen topraklar, ihraç edilemeyen kalıntılı ürünler ve sağlığı bozulan insanlar çıkıyor. Mersin, iyi tarım uygulamaları ile buna son vermeye başladı. Pazartesi günü düzenlediğimiz toplantı da bu konudaki farkındalığımızın en belirgin örneğidir. Bildiğiniz üzere bundan önce yaptığımız çalışmalar da mevcuttu. Solarizasyon metodu ile biberde büyük başarılar elde ettik. Bunu çileğe de uygulamaya başladık. Mersin artık kimyasal kullanmadan verimli üretim yapmayı öğreniyor. İnşallah Mersin bu konuyu daha çok gündeme getirerek, üreticiyi eğitimlerle bilinçlendirerek ve işi takip ederek sağlıklı tarım üretiminin yapıldığı bir yere dönüşecektir. Bu sadece ihracat için değil, insanımız için önemlidir. Biz Mersin iş camiası olarak 'önce insan' demeye devam edeceğiz. MTSO olarak, verimli topraklarımızın çoraklaşmasına, kalıntı sorunu ile tarımsal ihracatımızın sekteye uğramasına ve insanımıza zarar gelmesine izin vermeyeceğiz."

"Seferberlikle kayıt dışı çalışanlar da kayıt altına girdi"

Yönetim Kurulu Üyeleri Çakır ve Maya'nın son bir ayda yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdiği toplantıda, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Aşut, istihdam seferberliğine ilişkin sorular üzerine şu yanıtı verdi: "İstihdamdaki veriler gerçek veriler, net rakamlar. Örneğin bir işletmenin çalışanını işten çıkarıp yeniden işe alarak bu teşvikten faydalanma şansı yok. Çünkü 3 ayı doldurması gerekir. Bu bir kural. O kuralı iş dünyası bozamadığı gibi işveren de bozamıyor."

Seferberlik çalışmaları çerçevesinde özellikle hedef belirlediği işletmeleri ziyaret ederek, kayıt dışı çalıştırılan personeli kayıt altına almaları önerisinde bulunduğunu aktaran Aşut, "Devlet zaten sana bunu ödüyor. Biz de bu işin 2018'in sonuna kadar götürülmesi için mücadele ediyoruz. Devlet zaten bunu 2018'in sonuna kadar verecek. Bunun için kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınmalarını istedik. Ziyaret ettiğimiz o bölgelerden tepkiler olumlu yönde döndü ve bu artı istihdamın verdiği rakamları yakaladık. Yani kayıt dışı çalışanlar da bu seferberlikle kayıt altına girdi. Bunun yanında artı istihdam da var. Tabi girişler var, çıkışlar var, kapanan iş yerleri var. Basında yer aldı, 'Aşut'ta personel çıkarıldı' diye. Evet Aşut'ta personel çıkardım, çünkü o proje bitti. Onları çıkardım ama bu taraftan da 25 personel aldım. Burada çıkardığım 7-8 kişi ama bu tarafta aldığım 25 kişi. Böyle baktığınız zaman artı istihdam oldu. Girecek ve çıkacak. İş dünyası esnek olmak zorunda. Bizim taleplerimiz doğrultusunda hükümet, iş dünyasının rahatlayabilmesi, çalışanların da kayıt altına alınabilmesi revizyonlar yaptılar ve rahatlattılar bizi" dedi.

"Hedefimiz yüzde 5'ti, biz şu an yüzde 7'yi yakaladık"

2016 sonu itibariyle mevcut personele eklenecek her artı bir istihdama devletin teşvik verdiğini anımsatan Aşut, şöyle devam etti: "Böyle güzel bir sistem oldu. O açıdan benim bir tereddüdüm yok. Türkiye geneli için de durum aynı. Çünkü İŞKUR ile birebir çalışıyoruz. TOBB'da bu konuları hep beraber tartışıyoruz. Yani Hakkari'den Edirne'ye, Mersin'den Samsun'a kadar bütün grupların olduğu bir ortam. Bir ilde bir sıkıntı varsa onlar konuşuluyor ve çözüm yoluna gidiliyor İŞKUR ile birlikte. Çünkü haksız rekabetin önüne geçmemiz lazım. Mersin'de istihdam seferberliğinde Sayın Vali ile yaptığımız toplantıda hedefimiz yüzde 5'ti, biz şu anda yüzde 7'yi yakaladık."

"KOSGEB, selden zarar gören firmalara 100 bin liraya kadar kredi verecek"

Toplantıda, Mersin'de 29 Aralık 2016'da yaşanan sel felaketinde zarar gören firmalara da müjde veren Aşut, "Yaşanan sel felaketinden sonra zarar gören firmaların kullanabilmesi için KOSGEB 100 bin TL'ye kadar bir krediyi ortaya koydu. Bununla ilgili protokol imzalandı. Önümüzdeki günlerde selden zarar gören ve protokoldeki kriterlere uyan firmalar, KOSGEB'e müracaat edecekler ve 100 bin liraya kadar destek alacaklar" diye konuştu.

25.05.2017 12:56:28 TSI

