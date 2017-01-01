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SEDEP ile atıklar "değer"lendi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:57
SEDEP ile atıklar "değer"lendi
SEDEP ile atıklar "değer"lendi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında okullar arasında düzenlenen "Değerli Maketim" ve "Değerli Şiirim" yarışmalarında dereceye giren okullar ödüllendirildi.
SEDEP kapsamında öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yıl içinde birçok yarışma düzenlendi. Okullar arasında düzenlenen "Değerli Maketim" , "Değerli Şiirim" ve "Değerlerimi Çiziyorum" yarışmaları da düzenlenen etkinlikler arasında öne çıktı. İlçe genelinde yer alan okulların katıldığı yarışmaların ödül töreni yapıldı.

"15 Temmuz maketleri büyük beğeni topladı"
Okul öncesi öğrencilerinin öğrendikleri değerleri somutlaştırmaları, takım çalışması ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşmasını sağlamaya yönelik gerçekleştirilen "Değerli Maketim Yarışması" nda öğrenciler, çevresel dönüşüme dikkat çekmek amacıyla, yarışmaya katılan eserleri atık materyallerden yaptılar. Etkinliğe, 44 okul ve 81 maket katıldı. Selçuklu Belediyesi hizmet binasının yer aldığı alanda kurulan SEDEP çadırları ile adeta panayır yerine dönen alanda sergilenen maketler vatandaşların beğenisine sunuldu. Atık materyallerden yapılan maketler arasında SEDEP değerlerini anlatan maketlerin yanı sıra 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk Milleti'nin gösterdiği kahramanlığını anlatan maketler büyük beğeni topladı. Jüri üyelerinin oldukça zorlandığı değerlendirmeler sonucu dereceye giren 15 eser belirlendi. Dereceye giren okullar biner TL hediye çeki kazandı. Proje kapsamında 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen ve SEDEP değerleri olan saygı, sabır, sorumluluk, hoşgörü, doğruluk, temizlik ve cömertlik temalarının işlendiği "Değerli Şiirim" yarışmasında dereceye giren 12 öğrenci bisiklet ile ödüllendirildi. "Değerli Şiirim" yarışmasına katılan tüm şiirler Selçuklu Belediyesi tarafından kitap haline getirilecek. Türkiye genelinde yapılan ve değerlerin resmedildiği "Değerlerimi Çiziyorum" yarışmasında Türkiye 2.'si olan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Çiğdem Bahar Ataş ve öğretmeni Hacer Kelbaşı'da bisiklet ile ödüllendirildi.
SEDEP'in en önemli kazanımlarından birinin öğrencilerin birlik, beraberlik ve ekip olma ruhunu pekiştirmeleri olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "44 okul ve 81 maket Değerli Maketim yarışmasına katıldı. Anaokulu çağındaki öğrencilerimizin bir araya gelerek birbirinden kıymetli eserler ortaya çıkarması hem bizim için hem de onların birlikte hareket edebilmeleri adına çok önemli. Birbirinden güzel eserlerle yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Değerli Maketim" yarışması sergi ve ödül törenine Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, okul yöneticileri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.
(BG-AH-Y)

25.05.2017 12:57:25 TSI
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