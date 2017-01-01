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Erdemli'de çöp bidonlarına estetik kafes



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi ilçe genelinde belediyeye ait çöp bidonlarına estetik bir dokunuş yaparak güzel bir görünüme kavuşturuyor.

Erdemli Belediyesi Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde sürdürülen çalışmada, bütün çöp bidonları estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Bu çalışmanın ilçenin sokaklarını güzel bir görünüme kavuşturacağına vurgu yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu güzel çalışmayla bir turizm kenti olan Erdemli'de görüntü kirliliğinin de önüne geçeceklerini dile getirdi. Erdemli'nin daha yaşanabilir ve göze gönle hitap eden bir kent olabilmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getiren Tollu, "Temiz, yemyeşil ve estetik bir Erdemli için çalışmalarımız aralıksız sürecek. Erdemli bizimle ilkleri yaşamaya devam edecek" dedi.

(HSK-Y)



25.05.2017 12:55:51 TSI

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